Se reabre la carretera a Tamadaba tras el fuego

Aunque la carretera ha sido reparada y ya se puede acceser con seguridad al parque natural, el Cabildo de Gran Canaria advierte que el terreno está llena de los agujeros dejados por los troncos que ardieron, por lo que es fácil lesionarse y aún caen ramas de los árboles afectados. Además, se recuerda que las áreas recreativas siguen cerradas, por lo que no se puede acampar en la zona.

Protección a especies en peligro extinción de Tamadaba

El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado en los últimos días que «algunos individuos» de las cinco especies en peligro de extinción del Pinar de Tamadaba se vieron afectadas este verano por el incendio forestal y que, aunque ninguna ha desaparecido, vigilará la evolución de su ecosistema.

Así lo ha asegurado el director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, Juli Caujapé, quien ha comentado que habrá que comprobar «si el banco de semillas del subsuelo hace su función para regenerar individuos de esas especies particularmente amenazadas».

En estos momentos, de la zona afectada, el Jardín Canario tiene en su banco de semillas el 85 % de las especies, lo cual, a su juicio, «es una garantía».

«Esperamos no tener que utilizarlas, sino que el banco de semillas del subsuelo de esos ecosistemas afectados cumpla su función normalmente si no se le plantean perturbaciones muy graves, si las lluvias que vienen son benignas y, aunque pueden ser copiosas, no deben ser torrenciales», ha especificado.