La Guardia Civil investiga la difusión del vídeo de Sardina

Tras la denuncia recibida y tramitada el sábado por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, las pesquisas se encaminan ahora en investigar quiénes están detrás de la difusión del vídeo en el que el varón, identificado como P.J., conocido como Baldomero, es animado e incitado a practicarle una felación a uno de sus perros en plena vía pública en la localidad de Sardina de Gáldar, a cambio de una bebida alcohólica.

Cabe recordar que difundir vídeos, y más con intención de denigrar a la persona como es el caso, puede ser constitutivo de delito. El vídeo se ha convertido, además, en viral. Los agentes no solo van encaminadas a identificar a los precursores de la acción sino también a aclarar si existe algún tipo de delito. El protagonista del vídeo no ha denunciado los hechos, al menos de momento, y podría hacerlo contra los autores de la difusión del mismo. Las pesquisas de los agentes siguen adelante y no se quedaron solo en las dos denuncias administrativas contra Baldomero.