Denunciado por hacerle una felación a su perro en Sardina de Gáldar

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil denunciaron ayer a P.J., conocido como Baldomero, vecino del municipio de Gáldar y con numerosos antecedentes policiales, por dos infracciones administrativas tras la denuncia realizada contra él por un vídeo en el que aparece haciéndole una felación a uno de sus perros en la localidad de Sardina de Gáldar y que se ha vuelto viral. El varón es retado por un grupo a practicar dicho acto con uno de sus perros, al parecer a cambio de dinero. Este sin pensárselo coge de forma violenta al perro del suelo y mientras el can grita le da la vuelta y le practica dicha felación. En el vídeo parece que el varón denunciado está bajo los efectos del alcohol u otra sustancia. El can carece además de microchip, según confirmaron fuentes del instituto armado. La Guardia Civil ha abierto diligencias a prevención que han sido remitidas al Juzgado de guardia por dos infracciones administrativas, una por el acto que comete y otra por no contar el perro con microchip tal y como marca la ley. Además, los hechos se han puesto en conocimiento de la administración local que es la que deberá tomar medidas al respeto, como la retirada de los canes. El instituto armado seguirá de cerca el caso en cuestión. El varón se enfrenta, según la Ley de Protección de Animales, a dos infracciones que serán sancionadas con multas, estas deberán seguir el procedimiento sancionador regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo la entidad local la que deba instruir dicho expediente, según los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Protección de Animales.