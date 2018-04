El Norte mira hacia Juncalillo como ejemplo de oportunidad

Pedro Hernández Déniz y Airan Cubas Moreno son los responsables de que Juncalillo, en las medianías de Gáldar, haya dejado de ser un pueblo fantasma. «Con ellos ha llegado la luz». Quien así lo afirma es Eli, una orgullosa vecina del lugar, de esas que aman su tierra y que quieren que sus hijos no tengan que marcharse en busca de oportunidades. Tanto Pedro Hernández como Airan Cubas reconocen que una de las claves del éxito del Gastrobar La Posada de Juncalillo y del Hostel Rural Juncalillo, abiertos hace apenas nueve meses, es la implicación de los vecinos. Hasta tal punto llega esa implicación que pueden afirmar que un negocio particular, los vecinos lo sienten como propio. «Hemos ido casa por casa, invitándolos a conocer» los dos establecimientos.

La ponencia con la que este martes estos empresarios abrieron las jornadas Norte Emprende lleva por título El valor del cambio, y lo explican. Después de ocho años de negocios exitosos, cada uno por su lado, en la capital, llegó el momento del cambio. Pero como expuso cubas, hay que creer en lo que se hace, poner «muchísimo cariño y empeño». En su casa, además se da el retorno a sus orígenes, «no me acerco a la zona, soy de ello». Eso precisamente le dio más fuerzas, pues sabe perfectamente lo que es no tener un lugar de ocio y esparcimiento cercano al que acudir. Ahora, las gentes de Juncalillo tienen ese sitio, pero no solo ellos.

El hostel, que se ubica en el antiguo albergue rural, y que es producto de una concesión administrativa del Ayuntamiento de Gáldar, están a solo 40 minutos de la ciudad. ¿Es lejos o cerca?, les preguntan, y ellos responden siempre lo mismo. «Depende, no cambiamos esto por un atasco en hora punta». Sabedores de que Juncalillo no es un pueblo de paso, «hemos obligado a la visita a Juncalillo, lo hemos logrado». Cómo, aseguran que potenciando los muchos valores que tiene el mundo rural, ofreciendo productos canarios, de temporada y kilómetro cero, formando a su plantilla, de la zona en un 80%, y ofreciendo calidad.