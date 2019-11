Urbanismo se plantea sancionar a Tecyr por la obra de Mesa y López

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, anunció ayer que no descarta abrir un expediente sancionador a la empresa Tecyr Construcciones y Reformas SA por los retrasos registrados en la obra del tramo 7 del proyecto de implantación de la MetroGuagua en la Mesa y López.

Unos trabajos cuyo plazo de entrega se ha prorrogado hasta en tres ocasiones por parte del Consistorio capitalino y que acumulan una demora de 8 meses, ya que la fecha de conclusión de la actuación para transformar la avenida comercial capitalina en un bulevar por el que transitará la guagua exprés era de once meses a contar desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo, algo que se produjo el 13 de abril de 2018.

Doreste explicó que pese a los retrasos «preferimos negociar» para no dilatar más la intervención. Pero avanzó que ahora «nos planteamos sancionar» a la empresa y que no descarta establecer penalizaciones económicas. «Pueden ser, no digo que lo vayamos a hacer, sanciones económicas», dijo.

En referencia a la cuantía a la que podrían ascender esas sanciones, el edil de Urbanismo no se quiso pronunciar y expuso que «habría que verlo». Pero apuntó que en cualquier caso «todo eso está reglado, son actos que están reglados».

Doreste confirmó que el pasado 15 de octubre expiró la tercera ampliación del plazo concedido por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, Geursa, a Tecyr para finalizar las obras en Mesa y López.

Si bien, aseguró que «la ley» permite alargarla «un mes más» sin que la empresa «tenga que pedir una prórroga». Y que eso es lo que se ha hecho ya que la adjudicataria se ha comprometido a concluir los trabajos el lunes 25. «El compromiso de ellos es que el 25 de noviembre tienen todo limpio y despejado excepto las dos entradas a los aparcamientos del bingo (Victoria), que para no molestar, lo dejamos para más tarde», indicó.

El edil de Urbanismo de la capital grancanaria quiso destacar que el proyecto ya está casi culminado porque el bulevar creado en la rambla «desde León y Castillo a General Vives está despejado y de General Vives a Galicia prácticamente abierto, salvo algún tramo pequeño».

Además, explicó que «hemos sido muy meticulosos» con «la calidad de los materiales que se pusieron» y que «los proveedores son todos de la Península» y «no cumplen plazos». Pero quiso dejar claro que con estos argumentos «tampoco estoy defendiendo a la empresa», que «también ha incumplido un montón de plazos».

Mal menor. Pese a reconocer los incumplimientos de Tecyr, Doreste justificó que no se le haya retirado el contrato porque «es más costoso rescindir el contrato» pues eso obliga «a sacar uno nuevo a concurso, que es otro trámite largo». Además, señaló que cuando se opta por quitar «a una empresa una obra de estas, como nos pasó en Luis Morote, van a los tribunales». Y recordó que en esa vía de Santa Catalina solo «tuvimos la obra un mes parada porque lo que quedaba era poco y se pudo hace por contrato negociado».

El edil de Urbanismo añadió, asimismo, que «la obra ha ido bien ahora, ha cogido carrerilla, y la empresa también ha cogido carrerilla», pues la actuación de implantación de la guagua exprés que desarrolla «en la calle Zarauz-Alicante», en el Cono Sur, «va cumpliendo plazos».