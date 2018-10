«Si no hemos convocado la Mesa del Taxi es por las asociaciones»

El responsable de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, aseguró que el retraso a la hora de convocar a la Mesa Municipal del Taxi se debe a que las distintas asociaciones del sector no han atendido al ruego por parte del gobierno municipal de entregar la documentación relativa a sus respectivos colectivos.

«Ya les hemos dicho que vamos a convocar la Mesa Municipal del Taxi la primera semana de noviembre», indicó Ramírez, que insistió en que «si no lo hemos hecho todavía es porque nos falta documentación que nos tienen que entregar las asociaciones. Hicimos una primera de petición con solicitudes de número de asociados, estatutos y demás para saber quién tiene cabida en la Mesa, en virtud del reglamento que ya hemos presentado y ellos conocen. Solo tres o cuatro asociaciones nos han dado la información, el resto no nos la ha enviado. Los hemos vuelto a convocar y solicitado la información, y si esta no llegara pondremos en marcha la mesa con la información de las asociaciones que tenemos», manifestó.