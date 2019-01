El otro lado del desahucio. La propietaria del piso de Casablanca I del que iban a ser desahuciados María del Pino Santana y su hijo muestra su incertidumbre al respecto de la situación de su vivienda, tras la resolución judicial que el pasado lunes paralizaba el lanzamiento. «Sé que no voy a recuperar el dinero, solo quiero mi casa», expone.

La dueña de la vivienda asegura vivir en un «limbo» ante el que pide al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que agilice la burocracia y le acredite por escrito que se ha hecho cargo de la situación de María del Pino y así poder entrar de nuevo en su casa, toda vez quede confirmado que María del Pino y su hijo no se quedarán en la calle.

Así lo refirió a este diario, solicitando que su nombre no sea citado. «La casa ya está vacía. Se ha llevado sus cosas y el Ayuntamiento le ha encontrado una solución habitacional. Pero como el lunes llegó la resolución judicial de que no se produciría el desahucio la situación para mí está bloqueada. No puedo usar la casa, y quizá hay gente que no lo entiende pero esa es mi forma de vida», manifestó.

La propietaria aseguró que desde el pasado lunes llama con insistencia al consistorio para resolver su problema. «He solicitado varias veces hablar con el alcalde pero solo logro hablar con su secretaria. Además, tras insistir me recibió finalmente Javier Doreste y me dijo que le iba a pedir al concejal de Cohesión Social –Jacinto Ortega– que me diera ese documento que necesito. Pero no se mueve nada y estoy ya desesperada», aseveró.

La dueña del inmueble de Casablanca I insiste en la necesidad que tiene de volver a poder gestionar el piso en el que hasta el pasado lunes vivió María del Pino Santana. Incluso asumiendo que ya no recuperará las cantidades que se le adeudan. «Yo sé que no voy a recuperar el dinero que he perdido. Eso lo tengo claro. Y es mucho dinero, prácticamente 7.000 euros entre los 4.400 que se me adeudan de alquiler, lo que se debe en recibos y el dinero que he tenido que invertir en el proceso judicial para resolver esta situación. Sé que ese dinero no lo voy a volver a ver, pero solo quiero recuperar la vivienda. Poder acceder a ella», indicó a este diario.

La propietaria de la vivienda se queja de que ha sentido indefensión en su peregrinar por el Ayuntamiento para solicitar que le acrediten que el Ayuntamiento ha actuado de emergencia para atender a María del Pino. «Doreste me dijo que me iba a ayudar y que se iba a resolver esta situación, pero no sé qué hacer. Me siento desamparada y necesito solventar esta situación que ha sido muy dura para mí a lo largo de todos estos meses», dijo.