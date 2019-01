«Tengo miedo de que me echen a la calle y que me quiten al niño»

A María del Pino Santana las horas del fin de semana se le van a pasar volando, devorada por la angustia de verse en la calle. El próximo lunes, si nadie lo remedia, se ejecutará una orden judicial de desahucio de la casa en la que ha venido viviendo con su hijo porque desde marzo no paga el alquiler. Antes compartía gastos con otra persona, pero desde que se marchó no puede afrontar las mensualidades de 400 euros que le cobraban ya que solo tiene de ingresos los 540 euros que le llegan por la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Víctima de violencia por parte del padre del niño y denunciante de un supuesto caso de agresión sexual por parte de otra pareja hace año y medio que aún debe resolverse en los juzgados, ahora teme que su expulsión acabe por arrebatarle a su hijo. «Tengo pánico de que me quiten al niño porque es lo único que me mantiene en pie», señala esta vecina de Casablanca I de 38 años de edad.

«No he parado de moverme desde hace meses», señala, «en el Cabildo de Gran Canaria no me han dicho nada y en el Ayuntamiento me pidieron que busque un alquiler y luego que pida la ayuda». El problema que tiene es que sin trabajo y con unos ingresos tan bajos, «nadie quiere alquilarme una casa».

Por eso mira a las instituciones, en especial a la empresa Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), para acceder a un piso de protección oficial. «Con tal de que encontremos una solución y no me quiten al niño, lo que sea», repite incansable.

Desde el sindicato de inquilinos de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, lamentó la respuesta institucional que se ha dado a María del Pino. «Lo que está pasando es una epidemia», aseguró, «estábamos tramitando 735 casos por trimestre a nivel de Canarias pero ya va por el millar». Dice que «la gente está desesperada» porque no puede afrontar el alza de los precios de alquiler. «La burbuja se está inflando», lamentó Rodríguez.