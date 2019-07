Medina, sobre Manny Manuel: «Claro que lo vamos a cobrar»

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no perderá el dinero que se pagó como adelanto al cantante puertorriqueño Manny Manuel. Así lo aseguró ayer la concejala responsable de la fiesta, Inmaculada Medina, quien respondió a la denuncia de la portavoz del PP, Pepa Luzardo, de que este dinero aún no había sido reintegrado a las arcas públicas. «Claro que lo vamos a cobrar», indicó, «yo no me echo faroles».

La cantidad que se reclama al afamado artista es de 17.490,40 euros por el concierto que estaba previsto que diese durante la celebración del carnaval de día de la última edición de esta fiesta en el parque de Santa Catalina.

Manny Manuel iba a cobrar por su actuación un total de 31.000 euros, en concepto de caché más billetes. De esta cantidad, 15.868 euros fueron adelantados al artista, según el expediente al que tuvo acceso Pepa Luzardo, a lo que habría que sumar los costes del hotel y los transportes internos, que sumaron otros 1.622,4 euros.

Sin embargo, el mal estado que presentaba el merenguero, en un supuesto estado de embriaguez que el propio cantante negaría después, alegando que se había tomado unos ansiolíticos por una «mala noticia», provocó que la concejala de carnaval irrumpiera en el escenario, interrumpiera el inicio de la actuación y obligara al puertorriqueño a cancelar el concierto. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero y la intervención de Medina recibió el aplauso del público que se había congregado en el parque.

«Yo sí me he movido para que nos devuelvan esta cantidad, por responsabilidad», expuso ayer la responsable de la fiesta después de que Luzardo desvelara el pasado fin de semana, a través de las páginas de CANARIAS7, que el dinero no ha sido reintegrado.

«No ha habido requerimiento, tan solo una carta por escrito», denunció la portavoz del grupo municipal popular.