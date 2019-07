Luzardo denuncia que Manny Manuel no ha devuelto el dinero

Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha desvelado que el cantante puertorriqueño Manny Manuel no ha devuelto aún los 17.490,40 euros que le reclama el tripartito (PSOE, Unidas Podemos y Nueva Canarias) por su actuación frustrada en los pasados carnavales, cuando tuvo que ser expulsado del escenario.

El artista, que actuó el domingo 24 de febrero, intentó cantar el primer tema, pero ante el estado que presentaba, acabó abandonando el escenario tras irrumpir en el mismo la edila de Carnaval, Inmaculada Medina, quien puso fin a su actuación. «Ahora sabemos que dos días después, el 26 de febrero, el Ayuntamiento remitió una carta a la productora que trajo al artista, Mixturas Music para solicitar la devolución de los emolumentos abonados hasta ese momento», afirmó Pepa Luzardo.

«Si bien hasta ese momento compartimos el proceder de los responsables municipales, lo que no entendemos es cómo casi cinco meses después, los representantes en la isla del cantante siguen sin abonar las cantidades que adeuda y que la concejala de Carnaval dijo que devolverían», aludiendo entonces a que «nadie se iba reír» de los vecinos de la capital grancanaria.

La cantidad que se iba a abonar, a tenor de lo recogido en el expediente al que tuvo acceso Pepa Luzardo, ascendía a un total de 31.000 euros, en concepto de caché más billetes, «de lo que fue adelantado al artista un total de 15.868 euros», a lo que habría que sumar los costes del hotel y los transportes internos.

«Eso suma los 17.490,40 euros que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue reclamando a la Mixturas Music», aseveró la portavoz popular, a la que le parece «impropio» que tras «el bochorno que nos hizo pasar a todos el artista, y la afección sobre la imagen pública de nuestro carnaval, no se haya dignado a devolver el dinero que se le reclama y que pertenece a nuestros vecinos».

«Pero si impropio es que no se haya devuelto este dinero, escandaloso es que la Sociedad de Promoción, es decir, el tripartito, tenga previsto seguir contratando con esta productora, algo que no debe ocurrir hasta que no sea devuelta la cantidad que nos adeuda a todos los vecinos de la capital grancanaria», enfatizó la portavoz de los populares, quien advierte que el Ayuntamiento «debe empezar los trámites para que la reclamación marche por la vía judicial».

SIN COPIA DEL EXPEDIENTE. La líder de la oposición municipal lamentó asimismo que el tripartito, si bien le permitió tener acceso al expediente, «no facilita copia de la carta, tal y como fue solicitado durante la misma reunión, donde el Ayuntamiento solicita la devolución de la parte del caché abonado a Manny Manuel, a pesar de estar amparados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información», motivo por el que, dijo, elevará una queja al Comisionado de Transparencia.

Hasta el momento lo único que existe es el «compromiso de pago», pero la realidad «es que a día de hoy la devolución no se ha hecho efectiva y se tiene previsto contratar a la empresa que representó a Manny Manuel en eventos venideros», algo sobre lo que estaremos «muy vigilantes para que no ocurra», aseguró.

Para terminar, Luzardo cuestionó el importe del caché que se la iba a abonar a Manny Manuel, ya que mientras en Las Palmas de Gran Canaria estaba previsto pagarle 31.000 euros, «en Tenerife, donde el artista iba a actuar y finalmente no lo hizo, la previsión era que cobrara menos».