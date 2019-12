Los vecinos tachan de «chapuza» la reposición de Las Rehoyas

«Nos sentimos robados por el Ayuntamiento», indican

Eso sí, algunos sacan una lectura positiva de la noticia y de las implicaciones que esta puede tener a corto plazo. «Es una chapuza, pero si lo van a empezar de nuevo es una oportunidad para aprovechar y que hagan bien las cosas desde el principio. Que escuchen de verdad a todos los vecinos y que nos respeten a los que no estamos de acuerdo», manifestó a este diario Juan Francisco Sarmiento, portavoz del colectivo Rehoyas Avanza.

Sarmiento añade que la sensación de «chapuza» en el proceso no se limita a la situación de que la caducidad del informe ambiental suponga que el Ayuntamiento, con todo aprobado, no haya sido capaz de poner en marcha las obras. Va más allá. «Lo han hecho mal todo. Desde equipar a los vecinos con casas sociales de 40 metros a los que pagamos nuestra hipoteca por pisos mayores y que se pueden arreglar, con ascensores, y otras cosas. No nos han escuchado nunca y nos sentimos robados», aseveró.