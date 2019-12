La reposición de Las Rehoyas vuelve a la casilla de salida

El anterior informe ambiental es de enero de 2016

Ahora se entra en un nuevo escenario, pendiente de la aprobación en el pleno, en el que se generan muchas dudas sobre el tiempo de retraso que esto supondrá para el comienzo de las obras a pesar de que Javier Doreste, edil de Urbanismo, manifestó a este periódico en su edición de ayer que no conllevaría más de un mes.

La oposición critica.

Los vecinos han llegado a judicializar el asunto

Sabroso insiste en el argumento de que el tripartito ha desperdiciado mucho tiempo y recursos en un proyecto que se había quedado encaminado cuando entraron a gobernar el pasado mandato. «El PSOE recibió el Ayuntamiento en junio de 2015 con el Plan Parcial de Las Rehoyas encaminado, y tras cuatro años y medio de su gobierno modifica el Plan General para recortar el Parque de Las Rehoyas y querer construir un edificio en medio, perdiendo un campo de fútbol y se le caduca la evaluación ambiental teniendo que retrotraer todo el planeamiento a su inicio; así se resume el trabajo de Hidalgo con las viviendas de Las Rehoyas en estos cuatro años y medio», subrayó.

A las críticas de Sabroso se unen las de otros partidos de la oposición. Para David Suárez, concejal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, también resulta inadmisible que el proceso tenga que reiniciarse después del tiempo que ha transcurrido desde sus primeros pasos. «Tanto la caducidad de la aprobación inicial como las sustanciales modificaciones del proyecto inicial provocan que se tenga que iniciar nuevamente todo el proceso. Nuevamente los atrasos de Doreste desembocan en el hartazgo de los vecinos más vulnerables que vuelven a ver alejada la reposición de sus viviendas», expuso.

El viceportavoz de los nacionalistas entiende, no obstante, que aquí se abre una nueva puerta para los vecinos que se han ido manifestando en contra, durante los últimos tiempos, de las formas y el modelo que se les impone desde el Ayuntamiento. «Al menos este reinicio da una nueva oportunidad a los vecinos que no están de acuerdo que se incluyan sus viviendas privadas en la reposición. Ya que hay que tener en cuenta que la motivación de la reposición tiene fundamento claro de seguridad, habitabilidad y accesibilidad, entre otros factores, pero no se pueden incluir indiscriminadamente», manifestó.