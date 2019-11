Los vecinos llevarán a Fiscalía el taller de megayates

No entienden que el Ayuntamiento desoiga el informe de Salud Pública

«Esto es inadmisible», asegura Félix Alonso, del Foro por La Isleta y uno de los que más ha trabajado en la oposición a la instalación en ese enclave. Porque los que están en contra lo que piden es que se desplace a espacios interiores del Puerto, donde no están expuestos los vecinos ni se genere un impacto visual negativo en el frente marítimo.

Los críticos insisten en que no van a dejar que el tema siga adelante sin oponer batalla. «Nos parece gravísimo que el Ayuntamiento no asuma su responsabilidad en el informe de impacto ambiental, con un texto demoledor de la Consejería de Sanidad, y con los informes previos del Ministerio que hablan de productos contaminantes. Nada ha cambiado desde la llegada de ese informe, por lo que no podemos comprender que el Ayuntamiento levante la suspensión. Una información tan contundente como la que elaboró Salud Pública merece un respeto, así que vamos a ir hasta el final. Hasta Fiscalía», indica Alonso.