Las terrazas alertan del riesgo de perder 4.000 empleos sin apoyo

El sector de bares, restaurantes y cafeterías lanzó ayer una señal de «SOS al Ayuntamiento para que se siente con nosotros y lleguemos a un punto de encuentro sobre la ocupación de trenzas» en la vía pública. Los empresarios consideran vital que el Consistorio les permita ampliar la superficie ocupada de espacio público con mesas y sillas para garantizar su supervivencia económica y el empleo de entre 3.500 y 4.000 trabajadores. El grupo de gobierno les había anunciado a principios de mes que se accedería a su petición, pero desde entonces no han recibido ninguna notificación de permiso de ampliación de terrazas.

Ante esta falta de respuesta, la asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas, con su presidente Fermín Sánchez al frente, celebró ayer una rueda de prensa con la que tratan de pedir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una relajación de los permisos de ocupación concedidos, siempre respetando, insisten, las normas de distanciamiento y paso que son requeridas para los viandantes con motivo de la crisis sanitaria por la Covid-19.

Los empresarios advirtieron que está en juego la supervivencia de un sector básico de la economía capitalina, pues está conformada por más de 3.500 negocios que dan empleo directo a más de 20.000 personas, sin contar con los puestos de trabajo indirectos.

Las restricciones impuestas al sector hostelero por la crisis sanitaria no cuadran los números de los empresarios. De hecho, aseguran que los pocos negocios que apostaron por abrir terrazas en la fase 1 -y que la patronal calcula en un 25% del total- están ya planteándose echar el cierre porque no les resulta rentable. «En Santa Catalina hay diecinueve terrazas y si seguimos así, nueve cerrarán para siempre», expuso la representante de esta zona, quien también denunció que «los empleados afectados por los ERTE aún no han cobrado desde marzo y lo que quieren es poder tener una vida digna» .

Para Olga Palacios, de la asociación Avor de Vegueta, «falta voluntad» en el grupo de gobierno y como ejemplo de ello cita otros municipios en los que sí se ha flexibilizado la norma, como Telde, Gáldar, Santa Cruz de Tenerife o La Laguna.

Pero el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, les respondió que «somos los primeros que tenemos cumplir las normas que se están tomando por el estado de alarma». El regidor socialista explicó que la ampliación de las terrazas no debe afectar a otros derechos como el de acceso a viviendas y locales, ni restringir el paso de los viandantes, ni obstaculizar el tránsito de vehículos de emergencia. E insistió en que debían presentar un proyecto, bien por terrazas, bien por zonas, algo que ya han hecho los empresarios sin que el Ayuntamiento les haya respondido hasta el momento para decirles si su petición de ampliación está aceptada o denegada.

Las declaraciones del alcalde fueron calificadas por Angélica Rodríguez como «una tomadura de pelo» ya que «si se puede (ampliar la terraza), ¿dónde están los permisos?». En su opinión, sin la debida autorización municipal, ningún empresario va a arriesgarse a ampliar terrazas porque nadie se atreve a sacar a los trabajadores del ERTE «para que luego llegue la Policía, nos multe y nos reduzca el número de mesas».

«Seguimos preguntándonos el por qué no se sientan con nosotros», añadió Fermín Sánchez, «ni forman una mesa de trabajo que venimos reclamando desde hace años entre vecinos, Consistorio, empresarios y Policía Local para llegar a un acuerdo en que los vecinos estén cómodos y los empresarios puedan desarrollar su negocio sin molestar a nadie».