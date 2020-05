Más de 130 terrazas de la ciudad piden la ampliación de espacio

Los empresarios de la restauración que tienen desplegadas terrazas en las calles de la capital grancanaria han comenzado a solicitar ya la ampliación de espacio que les permite el Ayuntamiento mientras dure la situación de alarma por la Covid-19. Según los datos recabados en el sector, algo más de 133 peticiones han sido cursadas al Consistorio -un 22% del total de terrazas- y muchas otras serán remitidas el próximo lunes.

La zona más activa ha sido la de Triana, cuya asociación ha puesto a dos personas de manera exclusiva a tramitar estas solicitudes. De las casi ochenta terrazas que tiene esta zona, algo más de sesenta se ha interesado en ampliar espacio. De hecho, según explica su presidente, Carlos Bethencourt, «hay algún negocio que antes no tenía terraza y que ahora, con la exención de las tasas, ha decidido montarla». Lo que se está barajando en esta zona es sacar solo mesas a las puertas de bares y cafeterías, y mesas y sillas delante de los restaurantes. Además, desde la dirección de la zona comercial Triana se ha aconsejado a sus asociados que marquen las distancias con cinta americana en el suelo a fin de cumplir las medidas de distanciamiento.

Hay que recordar que el Ayuntamiento ha impuesto tres condiciones básicas a los propietarios de las terrazas a la hora de permitirles la ampliación: remitir una propuesta de distribución del mobiliario; garantizar dos metros de separación entre un negocio y otro; y respetar que el 50% de la calle en la que esté la terraza se quede para el tránsito peatonal. De cumplirse los tres requisitos, las terrazas podrán evitar la limitación del 50% de aforo impuesta por el Estado en la fase de desescalada que comienza el lunes.

La otra zona que ha destacado por su actividad es Santa Catalina, con medio centenar de peticiones, si bien su gerente, Angélica Rodríguez, aseguró que el lunes se tramitarán más. Ella aconsejó a los empresarios interesados en ampliar terrazas que se pongan en contacto con las asociaciones de cada zona.

En Vegueta, donde hay unas veinte terrazas, la asociación Avor ha remitido ya la mitad de las peticiones y confía en poder enviar el resto el lunes que viene. La gerente de esta asociación, Olga Palacios, explicó que pese a que se está tramitando ya el permiso, muchas no abrirán hasta el día 26 de este mes. «Los números no salen», explicó. En su opinión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debería haber permitido, con una orden general, la ampliación de espacios en todos los lugares en los que se puede hacer sin problema. Y exigir, solo en los casos problemáticos, una propuesta de ordenación a los empresarios. Asegura que en Vegueta no habrá problemas en Obispo Codina, el final de Mendizábal o en la plazoleta del teatro Guiniguada, si bien hay más dificultades en la confluencia de Armas con Pelota, y en el entorno de la calle Andrés Déniz, el Ratón. «De las veinte terrazas que hay en Vegueta, tendremos problema con unas seis», resumió.

También se fija la fecha del 26 de mayo para la apertura de las terrazas la gerente de la asociación de empresarios El Pilar-Farray, Beatriz Pestana. Esto es en parte por la concentración de terrazas que hay en zonas como Farray, pero también por la indefinición de algunos aspectos, tales como saber si la instalación de mamparas es obligatoria, cuál es el número máximo de personas por mesa o cómo se habilita el acceso al servicio.

Desde Schamann se ha remitido al Ayuntamiento tres peticiones, de las que dos están en la calle Pedro Infinito y hay una tercera que tenía previsto instalarse en la plazoleta de Vicente Halconero, según explicó el dinamizador de la zona comercial de Schamann, Orlando González.

En el caso de la zona Puerto-Canteras, donde hay unas 80 terrazas, se están tramitando de momento seis, según los datos aportados por Dori Nuez, presidenta de la asociación.

Y en la zona industrial de El Sebadal, al menos un establecimiento ha solicitado también la ampliación de espacio para la instalación de mesas y sillas en la vía pública.

Por parte del PP se ha criticado la inacción municipal. «El lunes se entrará en una nueva fase, ahora mucho más importante, porque miles de empleos dependen de ella, y el alcalde, Augusto Hidalgo, sigue escondido tras la publicidad inocua y los vídeos de autobombo sin adoptar decisión alguna», denunció la portavoz del PP, Pepa Luzardo.