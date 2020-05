Solo un 30% de las terrazas abren ante la incertidumbre de las normas

A Loreta Ellingson y su equipo de camareros de la cafetería Lolita Pluma, los primeros clientes les sorprendieron terminando las tareas de limpieza y desinfección de su terraza, situada en el corazón de Santa Catalina. Antes de las nueve de la mañana, ya había gente sentada a la espera de que la cafetera se pusiera a funcionar a pleno rendimiento. En el primer día de aplicación de la fase 1 de la desescalada por el coronavirus, la apertura de las terrazas ha sido «tímida», según explicó el presidente de la asociación de empresarios de bares, cafeterías y restaurantes de Las Palmas, Fermín Sánchez. De acuerdo a sus estimaciones, solo uno de cada tres locales reabrieron sus puertas ayer. Este número es tan bajo porque hay muchos negocios que no pudieron abrir por encontrarse en centros comerciales; otros no disponen de mesas en el exterior; la mayoría tiene un número tan limitado de terrazas que «no les interesa abrir para poner dos o tres mesas»; y, además, en el caso concreto del sur de Gran Canaria, los negocios permanecieron cerrados ante la ausencia de turistas. Pero es que además, los empresarios que ayer optaron por abrir sus terrazas, no se atrevieron a superar el 50% del aforo que impone la normativa estatal, pese a que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se les ofreció la posibilidad de ampliar el espacio de las terrazas. El hecho de que la orden municipal que dictaba las instrucciones de la nueva regulación -cuya vigencia se mantiene en tanto persista la situación de alarma- fuera publicada el domingo por la tarde y que el Consistorio capitalino no hubiera respondido a ninguna de las algo más de 130 peticiones de ampliación de espacio desanimó a muchos a conquistar terreno. «Pedimos la ampliación de la superficie pero todavía no nos han dado respuesta», explica Abdul Rakib al frente de la cafetería La Cháchara, también en Santa Catalina. En esta zona de la capital grancanaria, no todas las terrazas abrieron. De las nueve que hay en el entorno del parque, solo cuatro se pusieron en funcionamiento. «Da pena que los demás no hayan abierto», expone Ellingson. La representante de los empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez, lamentó que no se hubiera respondido a las peticiones de los empresarios. «La conclusión de todo esto es que al Ayuntamiento no le importa el sector», denunció, «esperábamos que el alcalde, Augusto Hidalgo, y el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, salieran a la calle a preguntar a los empresarios cómo les iba ya que su deber es ayudar». En su opinión, «lo único que tenemos claro es que a las siete se sale a aplaudir a los sanitarios, del resto la gente no sabe qué hacer ni cómo hacerlo». Tampoco se había recibido respuesta a las peticiones de ampliación de superficie de las terrazas en la zona Puerto-Canteras, ni en El Sebadal. En la urbanización industrial los hosteleros consultados no quisieron arriesgarse a sacar más de una mesa.

Peticiones denegadas

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aseguró que el Ayuntamiento no concedió ningún permiso de ampliación de superficie a las terrazas porque «ninguna ha cumplido». En contra de lo informado por las asociaciones de empresarios la semana pasada, el edil aseguró que no se había pedido propuestas de regulación individuales por terraza, sino «tramos enteros de calles». Doreste indicó que ahora habrá que analizar las peticiones de manera individual y ponerlas en relación con la superficie peatonal de cada calle, «con lo que se va a retrasar mucho el procedimiento». El responsable de Urbanismo insistió en que desde el Ayuntamiento se quiere dar una respuesta. «Ahora irá más lento porque no se ajustaron a lo que pedimos», insistió, «demandábamos que se coordinaran para encontrar una solución entre todos». La norma emitida por el alcalde en la tarde del domingo determina que «la posibilidad de obtener permiso municipal para la ampliación de la superficie destinada a terraza está indisolublemente vinculada a que fuera viable llevar a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza». Con ello, se pretende garantizar el distanciamiento social entre los peatones, de ahí que «físicamente solo es posible el cumplimiento de esta condición en los casos de terrazas instaladas en vías con circulación rodada, en las que se optara por cerrar al tráfico, suprimir tramos de aparcamientos o cerrar carril». El gerente de la zona comercial Triana, Carlos Bethencourt, explicó que las terrazas estaban llenas pero lamentó que el Ayuntamiento no hubiera contestado a ninguna de las 50 solicitudes hechas por negocios de esta parte de la ciudad. «Exigimos y necesitamos que el concejal nos conteste y, si todas las asociaciones lo entendimos mal, que nos lo aclare, que solo somos diez zonas comerciales», dijo. «Hemos hecho un esfuerzo y no nos han respondido», prosiguió, «están incumpliendo el acuerdo; si no fuera así, deberían aclararlo, pero hay que querer hacerlo». La ordenación municipal fue criticada ayer por los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Así, la portavoz del Partido Popular (PP), Pepa Luzardo, lamentó que el alcalde muestre su «aversión» por el sector comercial y hostelero de la ciudad. «¿Cómo se explica que este alcalde y sus socios de Podemos y Nueva Canarias hayan esperado hasta última hora para dar a conocer la regulación específica para Las Palmas de Gran Canaria de un sector tan importante como la restauración?», se preguntó Luzardo, quien entiende que la filosofía general del texto regulatorio, «lejos de ayudar, pone palos en las ruedas y añade restricciones a las que ya existían a nivel nacional». «Era momento de anticiparse a los acontecimientos y consensuar con los empresarios una solución que conjugara la reactivación económica con las medidas sanitarias que deben aplicarse, pero sin embargo se añaden más restricciones, como es el caso de las terrazas que estén en zonas peatonales», explica la edil popular. De acuerdo a su interpretación, la exigencia de aumentar el espacio peatonal impedirá a las terrazas ganar superficie en zonas como Vegueta, Triana o el parque de Santa Catalina. A ello se añade la eliminación de las terrazas más próximas a la barandilla de la avenida de Las Canteras.

Cambios en Las Canteras

La decisión de impedir la instalación de las mesas y sillas junto a la barandilla está vinculada a la propuesta de ordenación peatonal del paseo de Las Canteras. Desde Ciudad de Mar se ha propuesto que los viandantes que vayan en dirección a La Cícer lo hagan pegados a la barandilla, mientras que los que se dirigen hacia La Puntilla, deban ir junto a las fachadas. Para Fermín Sánchez esto representa una dificultad añadida para los empresarios de la playa porque «habían planificado la apertura con esas mesas y ahora se encuentran con que no pueden abrir». Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, se mostró crítica con la resolución sobre terrazas ya que «no responde a la realidad de las terrazas de la capital y parece una mala copia y pega de otras ciudades». «El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, se comprometió a ampliar la superficie autorizada de terrazas para que pudiera haber un mayor número de mesas y se respetara la distancia de seguridad», recordó Correas. Sin embargo, «la resolución que han sacado echa por tierra este compromiso». Asimismo, aseguró que «no se está dando respuesta a la solicitud de ampliación», hecho que genera incertidumbre.