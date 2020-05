El Ayuntamiento sigue sin dar el ‘sí’ a ampliar las terrazas

El presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas (AECBR), Fermín Sánchez, criticó ayer que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no haya dado aún respuesta al sector sobre la posibilidad de ampliar las terrazas como forma de paliar la fuerte caída de ingresos que supone que tengan que tener un aforo del 40%. Las grandes ciudades españolas hace semanas que dieron el visto bueno a las peticiones de los negocios, como Madrid y Barcelona, y lo mismo ocurre en la mayoría de los municipios canarios como Mogán o San Bartolomé de Tirajana pero en Las Palmas de Gran Canaria «desde el día 11 de mayo no ha habido respuesta», critica Sánchez.

«Existe el empleo, la actividad económica y la demanda de terrazas pero el Ayuntamiento no hace más que frenarlo. Pedimos explicaciones», manifiesta Sánchez que acusa al Ayuntamiento de la capital de «poner constantemente zancadillas» al sector. «Esto no pasa en ninguna ciudad española. Yo creo que es Las Palmas de Gran Canaria el único ayuntamiento de España que aún no ha dado el visto bueno a la ampliación de las terrazas», señala Sánchez. Según indica, la demanda existe y la necesidad de ampliarlas también cuando es un «problema» encontrar en la ciudad una terraza en la que sentarse. «La gente hace cola para poder tener una mesa», apunta.

Apunta que el día 11 de mayo el alcalde, Augusto Hidalgo, quedó tras una reunión con el sector en interceder ante el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, para celebrar un segundo encuentro con él, los empresarios y los técnicos municipales pero, a fecha de hoy, siguen sin haber respuesta del Ayuntamiento. «Exigimos que se reúna con nosotros y nos den una respuesta», reclama Sánchez. La AECBR dará hoy una rueda de prensa para denunciar la situación.