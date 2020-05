Vuelta tranquila al centro comercial

Silvia Fernández /Las Palmas de Gran Canaira

La reapertura de los centros comerciales de Canarias este lunes, coincidiendo con el estreno de la fase 2 de la desescalada, era esperada por muchos pero quizás, ante la incertidumbre y el temor al coronavirus y después de más de dos meses de confinamiento, se vivió con absoluta tranquilidad y sin ningún tipo de masificación. No dejo de haber un flujo constante de compradores y curiosos durante todo el día pero en ningún centro ni en ningún momento se produjo una gran concentración de personas. Además ayer no habían abierto sus puertas la totalidad de los comercios, algunos porque están preparándose para las nuevas exigencias y otros porque están a la espera del material necesario para la reapertura.

«Anoche no he podido dormir pensando cómo sería el día de hoy y si podría producirse una gran avalancha de gente pero no, todo está muy tranquilo», comentaba ayer la dependienta de una tienda del centro comercial Las Arenas, donde a primera hora de la mañana se ultimaba la colocación de la cartelería y de la señalética en el suelo, indicando los accesos de entrada y salida. En este centro, desde que uno accede se da cuenta de los cambios post-covid, caracterizados por estrictas medidas higiénicas y de seguridad. A la entrada y salida del parquin no hay ni ticket ni barrera y al acceder al centro hay que pasar las suelas por una alfombrilla desinfectante y aplicarse gel hidroalcohólico en las manos, lo que puede generar algo de cola. Numeroso personal se encarga de controlar que todo esté en orden y se cumplan todas las normas.

En Alisios hubo más afluencia de público de la que se preveía, lo que generó colas en la puerta de algunos establecimientos. En este centro se han retirado bancos de las zonas comunes, en donde se puede estar en tránsito de un comercio a otro pero no pararse, y cerrado las zonas de juego infantiles. Además se han extremado las medidas de higiene en puntos de contacto como aseos, barandillas o pomos de puertas y cuenta con una máquina de ozono para desinfectar.

El Corte Inglés también estuvo animado desde primera hora. Un sistema centralizado contabiliza la información de todos los accesos para controlar el aforo. Al acceder es obligatorio el hidrogel y el ascensor queda limitado para personas con movilidad reducida y personas con carritos de niños.