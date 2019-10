La vida sigue igual en Tomás Morales

No hubo mucho empeño tampoco en montar un despliegue de inauguración de la medida. Hacía mucho que habían pasado las 07.00 horas cuando hizo su aparición en la zona la primera patrulla de la Policía Local . En el Jamaica todavía colocaban las mesas mientras en La Francesa la cafetera ya había producido unas cuantas raciones de cafeteras mañaneras. Su propietaria servía y hablaba entre disgustada y extrañada. «A ver dónde aparca la gente ahora. Si antes era complicado imagínate ahora. ¿No hay ningún policía en la zona?», señalaba.

A las 07.30 horas los operarios de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hacían un corrillo en la esquina de Tomás Morales con Murga. Extrañados se preguntaban si no era el día en el que comenzaba la nueva medida de Movilidad, que restringe el aparcamiento en el paseo entre las 07.00 y las 09.00 horas para agilizar la densa circulación que se suele concentrar en la zona. Sí, era el día. Pero muchos propietarios lo ignoraron a pesar de las advertencias y dejaron sus coches aparcados en el carril.

Las horas de la nueva restricción al aparcamiento desde el corte de José Bosch y Sintes hasta el Obelisco no influyen directamente a la mayoría de los comercios de la calle, que abren casi todos cuando ya se ha restablecido el aparcamiento. Pero sí que lo hace en la logística. Así lo explica desde la barra del Petit Café Juan Acosta. «Nos perjudica en lo que tiene que ver con los proveedores. Que tienen que aparcar en el Obelisco y traernos las cosas desde allí a pie. Muchos nos dicen que no llegarán al menos hasta las 11.00 horas para no toparse con eso, y eso nos retrasa», indica.

Mientras eso sucede en los comercios, los policías valoran que hacer. El primer día de la medida se castiga a los vehículos que están apostados entre Bosch y Sintes y Murga. El tramo de los institutos está lleno de coches que no se retiran ni sancionan.