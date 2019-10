La solución a las inundaciones de Reina Mercedes se cae del Fdcan

El tiempo en Reina Mercedes es siempre un doble enemigo: el meteorológico representa una amenaza de inundación, como las siete que ha sufrido en los últimos años; el horario supone un calvario, ya que el minutero pasa sin que eso suponga la solución definitiva a su problema. En los últimos años, el Ayuntamiento ha invertido algo más de 1,2 millones de euros en mejorar las conducciones de pluviales de la zona, pero la solución definitiva sigue consumiendo el tiempo. Por eso, el desánimo en el barrio ha sido tan grande cuando en el último pleno se decidió prescindir de los 1,75 millones que estaban consignados en la partida del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para esta obra y para el emisario submarino y galería de servicio de Ciudad de Mar.

«Los vecinos no se lo creen», explica el representante de Reina Mercedes, Juan Guerra, «dan por hecha la obra, se creen que todo está arreglado, cuando en realidad queda por acometer la segunda fase, que es la importante». Se refiere a la instalación de un colector de mayor capacidad por la calle Profesor Reina, que se encargaría de recoger todo el agua que viene de Siete Palmas y la llevaría hacia El Pilar sin obligar a pasar todo el volumen por delante de la puerta de las viviendas en las que residen 244 familias y en cuyos bajos hay varios negocios.

El acuerdo plenario justifica la exclusión de estar partida con el argumento de que «la canalización de pluviales en la urbanización Reina Mercedes fue ejecutada por el Ayuntamiento con créditos procedentes de otras fuentes de financiación».

Sin embargo, los vecinos denuncian que solo se hizo la primera actuación y que siguen pendientes de la segunda, que fue valorada en 2016 por el propio alcalde, Augusto Hidalgo, en una visita al barrio, en unos 1,8 millones de euros.

«Si no lo hacen, esto se va a volver a inundar», presagia Guerra, «se nota que estos políticos no viven allí». El representante vecinal reconoce que «es más bonito hacerse una foto con un jardín recién plantado pero el Ayuntamiento debería replantearse sus prioridades». Y reivindica su derecho a estar más que enfadados por esta nueva decisión.

En todo caso, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, aseguró que los técnicos municipales consideran que con la obra que se ha hecho ya resulta suficiente para evitar nuevos destrozos en episodios de lluvias copiosas. «Un informe de la Unidad Técnica del Agua asegura que con esta obra que se ha hecho es más que suficiente», detalló, «por eso se decidió retirar los fondos».

El edil recordó que la inversión realizada en Reina Mercedes rondó los 700.000 euros en la instalación de una red paralela que tuviera capacidad de asumir todo el agua que llega de la cuenca de Siete Palmas cuando se producen precipitaciones de cierta intensidad.

Respecto a las dudas de los vecinos, Doreste recordó que son los criterios técnicos los que tienen que regir la acción municipal y reiteró que «Aguas nos comunica que ya no se necesitan hacer más obras».

Por su parte, el concejal del Partido Popular, Ángel Sabroso, criticó este hecho en el último pleno. «Los vecinos están viviendo un suplicio y cuando vuelvan las lluvias volverán a tener los mismos problemas porque la actuación que se ha realizado es manifiestamente insuficiente, no podemos estar a favor de que se quite dinero cuando la actuación hecha no ha finalizado», sentenció.

En compensación por la eliminación de la partida anual de Reina Mercedes y de otras como la del mirador de Punta de Diamante, en San Nicolás, el Ayuntamiento ha previsto la utilización de un millón de euros en 2019 para la red de vías ciclistas, y de otro millón de euros para convertir la Fábrica de Hielo en un centro de día para sin techo.