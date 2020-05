La oposición al varadero no se detiene

Lo que ahora ha sorprendido a los foros cívicos es la aprobación de esa licencia durante el estado de alarma . «Han incumplido las condiciones establecidas en el decreto», significa Félix Alonso, portavoz de Foro por La Isleta. Tras consultar con los servicios jurídicos que les asesoran, indican que «la disposición adicional tercera del decreto del estado de alarma suspende los plazos administrativos de las entidades del sector público . Y establece para que se puedan resolver una serie de excepciones que no se den en este caso», indica.

Mantienen en su hoja de ruta acciones jurídicas

Además añade que «en este procedimiento, además de la entidad peticionaria de la licencia, figuran también con la condición de interesadas en el expediente las asociaciones Gran Canaria Renace y Foro por La Isleta, que han ejercido desde el principio una razonada argumentación de fondo contraria a su concesión. Pues en ningún momento han mostrado su conformidad, condición necesaria para que el Ayuntamiento pudiera dictar actos de ordenación e instrucción».

Por lo tanto, y atendiendo a los argumentos que llevan manifestando desde el principio de su batalla, no se rinden. Su objetivo, vuelven a reiterar, no es el de evitar que esta infraestructura se instale en Las Palmas de Gran Canaria, pero insisten en que el impacto de un «mamotreto de cuatro plantas» frente al Castillo de La Luz es un error. Aspecto que también venía subrayado en el informe del Gobierno de Canarias, que el Ayuntamiento no ha tenido en consideración.

Alonso, desde Foro por La Isleta, añade opinión a su relato. «Más allá de los argumentos jurídicos al respecto, creemos que es un error estratégico importante. Se supone que la ciudad está tomando medidas para mejorar en el apartado de la sostenibilidad. Y el tránsito de grandes embarcaciones por esa zona del istmo, por eso un taller con cuatro plantas de altura, no casa con esa realidad», añade.

El movimiento ciudadano que encabeza Alonso trabaja por la recuperación de espacios de la urbe para los ciudadanos. En ello andan, por ejemplo, con la posible recuperación de la infraestructura del Regimiento de Infantería Ligera Canarias 50 para el barrio de La Isleta. Por eso redunda en que es un error proyectar en el Muelle del Refugio un varadero de esas dimensiones. «El istmo es un lugar apetecible que ahora mismo no existe para el ciudadano. Ahora irás caminando hasta la zona del Poema del Mar y te tendrás que dar la vuelta sin pasar porque estará el taller», dice.