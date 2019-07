La fosa de los fusilados de San Lorenzo en Vegueta no se abrirá

No habrá reparación histórica para los dos fusilados de San Lorenzo (el alcalde Juan Santana y el sindicalista Francisco González) cuyos cadáveres fueron depositados en una fosa común del cementerio de Vegueta. El estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), encargado para localizar los restos de los dos represaliados por las fuerzas franquistas, concluye que no se ha podido encontrar la fosa dos del cuartel seis y recoge además el testimonio de un marmolista que asegura que en los años 80 se extrajeron restos óseos del lugar donde supuestamente fueron sepultadas las dos víctimas. En todo caso, esta declaración no pudo ser contrastada.

La noticia destrozó anímicamente a la asociación Familiares de Fusilados de San Lorenzo, representada por los primos Pino y Paco González, quienes abandonaron la reunión visiblemente afectados porque consideran una «humillación» que se haya tenido el informe desde septiembre y no se les hubiera informado antes. En palabras de Paco, «estamos destrozados porque han sido veinte años con esta batalla y nos encontramos con que la izquierda se comporta igual».

«Ahora estamos añurgados, esto es muy duro», prosiguió el nieto del sindicalista fusilado en La Isleta, «vamos a seguir, pero aún no sabemos qué haremos». Su padre murió en octubre sin poder enterrar con dignidad al suyo. Y esta esperanza era la que alimentaba la lucha por la reparación histórica de los familiares de San Lorenzo.

El historiador Javier Márquez reconoció estar «muy frustrado» por no haber podido localizar la fosa dos, si bien defendió el «esfuerzo, el rigor y el trabajo realizado» por el equipo de historiadores de la ULPGC. «Es imposible localizar los restos porque el espacio en que fueron depositados fue profundamente alterado y no hay registros documentales, más allá de que fueron enterrados ahí y que la fosa fue abierta en dos ocasiones posteriores», señaló.