A solo tres metros de la memoria y la dignidad

Es un emplazamiento peculiar, puesto que no se trata de una fosa horadada expresamente para tapar a los represaliados del Franquismo, sino que está en el cementerio del corazón de Las Palmas de Gran Canaria; acoge a dos de los cinco fusilados de San Lorenzo, pero también hay restos de otro centenar de personas cuya muerte no guarda relación con la represión que prendió con la Guerra Civil y que fueron añadidos en 1942 y 1955; no existe tampoco la constatación de que los cuerpos de Juan Santana, el último alcalde de San Lorenzo, y de Francisco González, sindicalista también ajusticiado, sigan allí; ni siquiera se tiene certeza del estado de conservación de los restos, dada las características del terreno y las filtraciones de agua. Pero desde este cúmulo de incertidumbres, un grupo de historiadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), encabezados por Javier Márquez, ha comenzado ya los trabajos para la localización y posible exhumación de los fusilados de San Lorenzo que aún esperan por un tratamiento digno de su memoria.

El trabajo, que presentará un informe provisional a fines de septiembre y el resultado definitivo a finales de este año o principios del próximo, ha sido financiado con 30.000 euros que aportan, a partes iguales, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El compromiso llega ahora tras décadas de espera por parte de los familiares de los dos fusilados. Y es un paso más en la «recuperación de la verdad, la tranquilidad de las familias y la memoria de los represaliados», como explicó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en el acto de presentación de los trabajos, que tuvo lugar en la entrada de la fosa común del cementerio de Vegueta.

«La posibilidad de esta exhumación es para nosotros un hecho histórico y que sigue la estela de otras iniciativas del Cabildo de Gran Canaria, como la de los pozos de Arucas y Tenoya, y próximamente la de la sima de Jinámar», detalló Francisco González, nieto del sindicalista represaliado.