Gloria Reboso: "Estuve 13 días en la muerte"

"El médico me daba la mano y no paraba de decirme' ánimo que tú puedes', me vi en un túnel oscuro y ahora estoy sentada en el sillón de mi casa, todavía no me lo creo". Es el testimonio emocionado de Gloria Reboso, una animosa vecina de la playa de Las Canteras que a sus 78 años no para de agradecer las atenciones recibidas durante los 13 días que estuvo hospitalizada, "es lo más fuerte que he vivido, con esa juventud exponiéndose a todas horas para conseguir que los contagiados superemos estos momentos, el ánimo que me han dado no olvidaré en la vida".

"Gracias al Servicio Canario de Salud estoy de nuevo sentada en mi casa, yo pensé que de esta no salía porque me vi muy débil, y además coincidí con personas que fallecieron, se me parte el corazón con aquella mujer a la que se le murió el marido cuando acababan de regresar del viaje de bodas".

El esfuerzo del personal sanitario "de la tercera planta del Negrín", recuerda, ha sido decisivo para superar el trance. "Yo oía pajaritos cantando y pensaba que eran delirios míos, que ya me había llegado la hora, y resulta que estaba en una habitación con ventana a una árboles cercanos, y los pájaros eran de verdad", cuenta ahora entre risas. "A esa juventud le prometí que mi forma de agradecérselo era contárselo al CANARIAS7, y aquí me tiene", expresa, mientras hace planes para volver a reunirse con sus amigas del Club Victoria, las conocidas como "chicas de hierro" porque juntas se sienten más fuertes.