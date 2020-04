Un vecino de Telde pide ayuda para salir de Argentina

En el consulado español le dijeron que habrá vuelos de Iberia con destino a Madrid los días 6 y 8 de abril y ruega que le den la posibilidad de poder montarse en uno de esos aviones. “Ahora mismo la verdad es que ya estoy sin dinero, me estoy quedando en casa de un amigo y necesitaría ir en uno de esos vuelos de la manera que sea posible”.

Su amigo le ha dejado quedarse en su vivienda por unos días, pero Aythami advierte de ya no puede seguir en ella por más tiempo porque su anfitrión ha de volverse a casa de sus padres. “Estoy pasando una mala situación en Argentina, no sé cuánto tiempo voy a tener que estar aquí confinado, necesito salir cuanto antes”. Aythami grabó varios vídeos y rogó que los hicieran virales. Quiere volver ya a Canarias y estar con su familia, pero ahora no sabe cómo.