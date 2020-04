Sánchez: «Vendrán más días de estado de alarma, pero no como ahora»

«Hoy sabemos que los esfuerzos han merecido la pena, han servido para reducir el porcentaje de nuevos contagios, para ver como se multiplicaban las altas y para salvar vidas, decenas de miles de vidas que el virus se hubiese cobrado sin la labor de los profesionales sanitarios y sin las medidas de reducción de la movilidad que decretamos», ha asegurado Pedro Sánchez en comparecencia este sábado, tras conocerse que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará la prórroga del estado de alarma por dos semanas más, hasta el 26 de abril.

«Para alcanzar el objetivo hace falta algo más de tiempo y algo más de esfuerzo para que nuestra sociedad y nuestro sistema de salud se recupere». Asimismo, el presidente aseguró que las medidas adoptadas durante este periodo en el país también se mantendrán vigentes. Respecto a nuevas prórrogas más allá de la nueva fecha, Sánchez trató de hacer pedagogía asegurando que el Gobierno no ha solicitado uno o dos meses porque es consciente de estar creando un precedente. Lo que sí aseguró es que «vendrán más días de estado de alarma, pero no serán los mismo que ahora. Empezaremos a recuperar algo de nuestra vida económica y social, a abordar esa estrategia de salida, de transición, con empatía social pero también con la mayor de las precauciones porque no queremos dar pasos atrás».

De esta manera, después de Semana Santa no habría una paralización total de las actividades, sino que se volvería al estado de alarma previo y se sucederían distintas prórrogas más o menos flexibles en función de los acontecimientos y de la transición.

Añadió que «podemos doblegar la curva y mantener controlado el virus. Después debemos estar listos para lo que los expertos llaman la desescalada. Si la subida ha sido dura, también los será el descenso, que requiere la misma disciplina y tenacidad. Precipitarnos tendría un resultado peor que el del punto de partida porque originaría una segunda oleada ahora que nuestras fuerzas están mermadas», explica el jefe del Ejecutivo español.