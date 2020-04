El ratio de contagio en España baja un 4,4% hasta el 1’32

Desde que fue diagnosticado el primer caso de Covid-19 en España, hace ya dos meses, la curva del total de infectados sigue subiendo. Los gráficos diarios muestran un desarrollo que ha sido exponencial y que, a pesar de moderarse, no remite. La meta es aplanar la curva, pero no existe un tope. No obstante, es posible analizar la evolución de la pandemia a partir de su ritmo de crecimiento a medio plazo. Así, hasta el sábado 4 de abril, los casos diagnosticados se multiplican cada cuatro días en España por 1,32, un número que cada vez está más cerca del 1, que marca el control de la pandemia.

El objetivo es visualizar el ritmo de crecimiento de los contagios cada cuatro días. O lo que es lo mismo, por cuánto se multiplica el número de infectados diagnosticados cada cuatro días. Este análisis elimina las variaciones diarias y aporta una visión más global. Es la aportación que hace Francesc Pujol, profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, quien sugiere en un hilo de Twitter un acercamiento diferente a los mismos datos que facilita el Ministerio de Sanidad día a día.

La visualización de los casos totales sube sin tener un techo fijo. Se frenará, pero no bajará nunca. También es posible mostrar el cambio con la evolución de los nuevos casos diarios. Conforme se controle la pandemia (y teniendo en cuenta la cantidad de test que se realicen), esta cifra bajará. No obstante, aunque sí parece que se ralentiza su crecimiento, este dato por el momento sigue creciendo. Pero, ¿cuánto? Esa es la respuesta que aporta el análisis de la multiplicación de los casos cada cuatro días. Y añade además una meta: el 1. Un número que implica que los nuevos casos se han estancado. Si el número ‘x’ del día 4 se multiplica por 1 en el día 8 (cuatro días después) sigue siendo ‘x’. Eso quiere decir que no ha habido nuevos contagios y se ha controlado el brote.

En España se cumplen el domingo las primeras tres semanas de confinamiento. A sábado 4 de abril, la multiplicación cada cuatro días aporta un valor de 1,32. Eran 94.417 contagios diagnosticados el 29 y son 124.736 ahora. Tomando como referencia el día en el que se superaron los 100 contagiados diagnosticados, el 2 de marzo, se observa un aumento en el periodo del 9 al 12 de marzo (con respecto al periodo del 5 al 8) hasta multiplicarse los casos por 5. No obstante, desde el 12 de marzo, tres días antes del confinamiento, el crecimiento muestra una tendencia descendente.

Toma relevancia en este punto no solo el descenso del ratio, sino acercarse al 1 lo más rápido posible y con el menor número de casos. Ya que, por ejemplo, no es lo mismo multiplicar por 1,3 si hubiera 150.000 casos (195.000), que si hubiera 120.000 (156.000).

En este sentido, en España el crecimiento de la pandemia ha sido superior al de Italia, teniendo en cuenta que el inicio del brote en este país (entendido aquí como el primer día en el que se superan los 100 contagiados) ocurrió el 23 de febrero. Por tanto, se comparan los periodos del día 1 al 33 del brote en España y del 10 al 43 en Italia, teniendo ambos países una respuesta similar en cuanto a las medidas adoptadas.

Con ello, a pesar de registrar el comienzo del brote más de una semana después, con los datos aportados este sábado, los países cuentan con un número de diagnósticos muy similar: 124.763 y 119.127 (datos de ayer a las 17:00 horas), respectivamente. No obstante, la variación media de los últimos siete días en Italia ha sido de -1,9%, muy por debajo de la de España (-4,4%)