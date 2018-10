Firmas en favor de la norma que regula la prostitución en la ciudad

Inseguridad

Desde la perspectiva de la renovada junta directiva de la asociación El Cachorro se entiende que el principal problema que tiene la prostitución en la zona de Arenales es el que esta actividad lleva aparejado en forma de inseguridad, de tráfico y consumo de drogas, de peleas y ruidos.

«Básicamente el problema que tenemos es de seguridad y eso hay que vigilarlo», explican. Comentan casos como el que ocurrió hace una semana, cuando un hombre salió machete en mano asestando mandobles a otro hasta que al final fue detenido por la policía.

«Ahora hay más que antes, existen prostíbulos que funcionan como bares y eso debe regularse», añaden. Y critican que la mesa de trabajo por la convivencia con la prostitución en Arenales -formados por colectivos vecinales, servicios municipales, ONG y representantes de las prostitutas- no haya podido dar respuesta a los problemas de seguridad que ellos denuncian.

La asociación calcula que en estos momentos hay unas treinta viviendas que amparan actividades de naturaleza sexual en el barrio, básicamente en Molino de Viento, pero también en otras calles como Pamochamoso, Suárez Naranjo o Ángel Guimerá.

Ellos creen que la distancia de separación de los prostíbulos no solo debe fijarse en relación a los colegios -hay tres en la zona- sino también de los centros cívicos.

Su intención es incorporar todas las firmas de apoyo a la norma al periodo de exposición pública al que se someterá la modificación de las normas urbanísticas del Plan General en el próximo pleno.

Desde su perspectiva, la aplicación de la norma debe regular la situación desde el momento en que se aprueben. No comparten que el grupo de gobierno diga que no puede regular la situación previa a la modificación normativa y critican que el PP no se haya posicionado en favor de esta iniciativa.