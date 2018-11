El tamaño sí que importa en la reposición de Tamaraceite

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria citó a las 23 familias adjudicatarias de una vivienda en el edificio que se encuentra en la rotonda de Lomo Los Frailes, dentro del programa de reposición de Tamaraceite. Para los próximos residentes en el inmueble fue la primera ocasión, con esta visita a las obras, fue el primer contacto con la que será la residencia. Y en más de un caso manifestaron salir decepcionados por el tamaño de las mismas.

Era un día de nervios. Muchas de esas personas llevan dos años en las viviendas de alquiler que en el mismo distrito les ha facilitado el Ayuntamiento. Otras, provenientes de las ya derruidas casas del Patronato, afirmaban llevar 17 años esperando por una nueva casa.

El área de Urbanismo les citó en las que serán sus nuevas viviendas el próximo año, un inmueble que estará terminando antes de que concluya 2018 y tendrá 23 viviendas de dos y tres dormitorios, con una superficie útil entre 67 y 72 metros, 25 plazas de garaje y 10 trasteros. Todo vinculado al Área de Renovación y Regeneración Urbana.

Se vivieron escenas complejas, en las que los nuevos ocupantes de las viviendas se dirigieron a los responsables de las obras con algunas cuestiones que no eran de su agrado. La elección de cada vivienda se hizo por sorteo, en el que quedó aclarado el orden de elección por parte de los adjudicatarios.

Entre un numeroso grupo de vecinos se planteaban dudas sobre las dimensiones de las viviendas. «Me ha gustado entre comillas. El piso no me gustó nada pero dicen que tiene que ser antideslizante. Pero lo más importante es que hay habitaciones que son esquinas, o quedan hacia un patio, que tienen problemas para situar bien una cama», manifestó María Esther Medina, que vivirá en el edificio junto a su madre y su hijo. Muchos de los adjudicatarios salían compartiendo entre ellos sus impresiones, y el tamaño de sus nuevas casas era un tamaño que no les convence.

Al respecto del trabajo de reposición que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reactivado en la zona, Javier Doreste, responsable de Urbanismo indicó que el actual grupo de gobierno municipal se ha dedicado durante este mandato a «finalizar la construcción y entregar un edificio de 72 viviendas, la construcción de otros 179 nuevos hogares, 120 de ellos se entregarán antes de que acabe este año 2018, así como comenzar la edificación de otros dos edificios de 59 viviendas».