El Mercado de Vegueta confía en un cambio en el Plan General

En esa línea, incide en que «se puede modificar el Plan General de Ordenación Urbana como se ha hecho en otras ocasiones. Hemos visto como en los últimos años se ha hecho en otros edificios emblemáticos como el Teatro Pérez Galdós y las Casas Consistoriales. Es posible hacer esa modificación, aunque está claro que no será fácil», indicó.

El Mercado de Vegueta no renuncia a la instalación de un supermercado en su estructura a pesar del informe negativo del servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Santiago Bolaños, gerente del centro asegura que hay formas de eludir el bloqueo y que la más evidente pasa por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

El gerente del centro afirma que el Mercado goza de «buena salud»

El responsable de la gestión del Mercado, eso sí, cree que está es una fórmula necesaria y que no iría en perjuicio de los actuales puesteros. «Los hábitos de consumo de los ciudadanos han cambiado mucho. Por lo tanto, los 1.250 mercados que hay en España han buscado fórmulas de adaptarse a los tiempos. En algunos casos, como el del Mercado del Puerto, optando por un espacio para la gastronomía. Y en muchos otros por la convivencia con un supermercado, en el que la gente compra sus imperecederos combinándolo con la compra en el mercado de los perecederos frescos», argumentó.

En ese sentido, Bolaños añade que «por suerte el Mercado de Vegueta cuenta con una extraordinaria salud. Si no sale adelante el Plan General de Ordenación Urbana no habrá problemas. Así ha sido durante los 160 años de vida que tiene y así lo será otros 160 años. Aquí, se apuesta por el producto local, que es lo que ofrecemos a nuestra clientela, y no se tira absolutamente nada de comida», comentó confiado Bolaños.