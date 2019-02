El Gobierno solo tiene suelo para construir unas cien casas en la capital

La edificación de este centenar de casas protegidas será la primera acción del Gobierno de Canarias en los últimos diez años, algo que Pino de León atribuye a los efectos de las crisis. «Partimos de una situación no normalizada», reconoció la directora del Icavi, «partimos de una década de inacción que ha tenido como única causa la crisis» económica que afectó a España desde 2008.

Sin polémicas

La directora del Instituto Canario de la Vivienda no quiso polemizar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respecto a las diferencias que existen entre las dos instituciones en relación a la bolsa de suelo cedida por el municipio al Gobierno de Canarias para la construcción de viviendas públicas.

Y se mostró partidaria de reconducir la situación en un ambiente de colaboración entre las dos instituciones. Desde el Icavi se recuerda que aunque la competencia en la construcción del parque público de viviendas es del Gobierno de Canarias, no se puede iniciar ninguna edificación si antes los municipios canarios no le ceden suelo.

Pino de León pone como ejemplo de ello la situación que se está produciendo en Arrecife de Lanzarote. «Allí el Ayuntamiento nos tienen que ceder una superficie de unos 7.500 metros cuadrados para poder levantar unas doscientas viviendas y todavía no se ha podido formalizar la cesión», detalló la responsable del Icavi, «estamos desesperados porque no podemos licitar el proyecto hasta que no se materialice la cesión».

«El problema de la vivienda no es responsabilidad de una institución solo», prosiguió.

El Instituto Canario de la Vivienda resaltó la necesidad de que las cuatro grandes ciudades de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Telde) adopten un papel más activo en la cesión de bolsas de suelo al Gobierno de Canarias para promover nuevas viviendas públicas. Los cuatro enclaves urbanos son los que soportan más paro, los que tienen más carencias sociales y los que engloban a un mayor número de demandantes de estos recursos.

«Las Palmas de Gran Canaria es uno de los municipios donde se necesita una mayor colaboración, al margen de perspectivas partidistas y electorales, y que las instituciones seamos capaces de tener altura de miras para atender a estas familias», expuso la responsable de la política de vivienda del archipiélago.

El Instituto Canario de la Vivienda ha solicitado a los municipios de todas las islas que les ofrezcan cesiones gratuitas de suelo para proseguir con la construcción de pisos protegidos. Respecto a la respuesta de Las Palmas de Gran Canaria, Pino de León dijo no tener constancia alguna.

Sin embargo, el concejal de Vivienda del Consistorio capitalino, Javier Doreste, se mostró reacio a ceder más suelo porque como no hay un cronograma de actuaciones, una renuncia sine die de terrenos podría retrasar planes de reposición como el de Las Rehoyas. Al respecto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se quejó de que no se haya impulsado todavía el nuevo plan de vivienda de Canarias (2019-2022).