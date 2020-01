El Gobierno niega la subvención a las escuelas infantiles

La resolución de la Consejería de Educación del Gobierno regional rechaza la solicitud de los 11 centros dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de los que es responsable mediante concesión pública Ralons . Educación responde en su negativa que el motivo viene suscrito en el artículo 13.2 de la Ley de Subvenciones de 2003, que indica que no se puede transferir fondos por «no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente».

Esta situación genera problemas a las familias de los 1.200 niños afectados

Los trabajadores llevan años sufriendo impagos por parte de Ralons y, además, significan que ya se están encontrado problemas para que los proveedores suministren material por no cobrar tampoco. Eso se une a los cortes de agua por no abonar los recibos que están sufriendo constantemente.

Intervención.

Tras el anuncio de huelga avanzado por este periódico los partidos de la oposición exigen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que actúe. Es el caso de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria. «El gobierno de Hidalgo debería estar preparando los pliegos de condiciones del nuevo concurso, que debe celebrarse este año. En este asunto no caben las excusas, el Ayuntamiento de Augusto Hidalgo debe estar preparando desde ya el nuevo concurso, por que este servicio es fundamental no solo para la calidad educativa de los niños de esta ciudad, sino para los padres y madres que tienen la necesidad de esta prestación», indicó su portavoz Francis Candil.

Para el edil de CC-UxGC la situación es preocupante, no solo porque los trabajadores no están cobrando cuando les corresponde, sino porque los paros anunciados afectarán al servicio y por lo tanto, a muchas familias que tienen a sus hijos en estas escuelas. En este sentido, Candil señaló que no se puede entender cómo el Ayuntamiento de Augusto Hidalgo ha dejado «enquistar» este conflicto laboral sin intervenir desde que comenzaron las quejas de los trabajadores.