Huelga en las escuelas infantiles municipales

Los trabajadores de las Escuelas Municipales de Educación Infantil aprobaron en una asamblea que contó con la presencia de un centenar de trabajadores la convocatoria de huelga, promovida por Intersindical Canaria, ante la situación complicada que se encuentran. Los reiterados impagos de Ralons, la empresa que tiene la concesión pública del servicio, y la inacción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el conflicto, han sido los motivos por los que se llevarán adelante los paros.

Fuentes presentes en la asamblea manifestaron que los paros se van a producir de forma intermitente los miércoles 22 y 28 y los viernes 24 y 30 del presente mes. El horario será el del comienzo de la jornada laboral, ya que la realizarán entre las 08.15 y las 10.00 horas cada día.

La situación se considera insostenible. Durante muchísimos años, aseguran, se han enfrentado a los constantes impagos de Ralons, siendo el último el del mes de diciembre, cobrando sus nóminas correspondientes el pasado día 13. Ese hecho se ha visto agravado porque manifiestan, a su vez, que la falta de recursos por parte de la empresa de la que depende la gestión del servicio ha provocado que los proveedores ya no les entreguen el material necesario para atender a los once centros y los 1.200 niños incluidos en el circuito municipal. También, cuentan, se han topado con numerosos cortes de agua en los centros al no tener al día los recibos.