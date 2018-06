Capital y Cabildo presumen de relación

Las obras de Manolo Millares que cuelgan de las paredes de la sala que lleva su nombre en las Casas Consistoriales de Santa Ana adornaron el escenario en el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, representados por buena parte de sus órganos de gobierno, escenificaron las buenas relaciones institucionales que en estos momentos se dan entre ambos entes.

Porque ese, fundamentalmente, fue el objeto del encuentro institucional de este miércoles en Santa Ana. «Tradicionalmente Ayuntamiento y Cabildo no solo no han trabajado de la mano, también han competido entre ellos. Teniendo la equivocada concepción de que el Cabildo solo estaba para los pueblos. Afortunadamente ya no es así», manifestó el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, y refrendó Antonio Morales, presidente del Cabildo.

Hidalgo quiso incidir en ese aspecto, mostrando las líneas de coordinación que se dan entre ambas instituciones. «Hay una cooperación absoluta, y la prueba de ello son los planes de cooperación con alrededor de 21 millones de euros en el periodo 2016-2019 que se están invirtiendo en la ciudad con proyectos que el Ayuntamiento gestiona a través de las peticiones de los vecinos, acciones cotidianas, de accesibilidad, de mejora de asfaltado, de aceras en los barrios», expuso.

Esa hoja de ruta también fue definida por Morales, que habló de 200 millones como la cantidad que en lo queda de vigencia para el presente mandato invertirá en Cabildo en obras en la capital. «Esta inversión en proyectos ya ejecutados o previstos a ejecutar el próximo año, obedece a la eficiencia y a la excepcional sintonía que reina, que han dejado atrás antiguas tiranteces para actuar de la mano con el objeto de resolver los problemas de la ciudadanía», comentó.

El alcalde de la ciudad quiso insistir en que el ámbito del trabajo conjunto entre ambas administraciones solo se podía enmarcar como un hecho «excepcional», lamentando Morales que en el pasado «se dieran la espalda y competido».

Hidalgo valoró que el Cabildo «participe en inversiones de todo índole. Que también se notan en las políticas de empleo. Gracias a ingresos que provienen del Fdcan o de esa otro instrumento que es el Fdcan insular.

Morales quiso darle acento social a las inversiones que el Cabildo desarrolla en la ciudad. «Lo más importante es que esto sirva para el desarrollo de las personas. Por eso deben ser inversiones diversificadas y actuaciones que se centren, principalmente, en los barrios. Las Palmas de Gran Canaria siempre ha sido una ciudad transversal y abierta al mundo. Y desde el Cabildo vamos a colaborar en que siga siendo así. Con propuestas importantes, desde una inversión importante y coordinada y afrontado la inversión en obras de infraestructuras básicas en todos los barrios», indicó.

Hidalgo recibió a Morales y una nutrida representación de sus consejeros acompañado de Javier Doreste, Inmaculada Medina y José Eduardo Ramírez. En el centro de la mesa quedó el informe de cooperación elaborado por el Cabildo. Posteriormente, ambos rectores acudieron a visitar algunas de las obras que se están desarrollando de manera conjunta en San Cristóbal, en la calle Málaga, y el barrio de Divina Pastora.