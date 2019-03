Aparcamientos entre palmeras, una posibilidad en Paseo de Chil

«Parece ser que hay una posibilidad de morder espacio entre palmera y palmera y meter ahí filas de aparcamientos, tanto en un lado como en el otro de la vía». Esa es una de las propuestas que dice Javier Gil se planteó en la reunión que este miércoles mantuvo con el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, junto a otros vecinos que se sienten perjudicados por la eliminación de plazas de estacionamiento que ha implicado la implantación del carril bici en el Paseo de Chil, incluido en la nueva red ciclista de Las Palmas de Gran Canaria.

El representante de los residentes que se sienten afectados por una actuación que, apuntan, no se ajusta al proyecto inicial -en el que convivían aceras, aparcamientos, carril bici y los dos carriles de circulación- señala que «los vecinos estarían muy satisfechos con que hubiera una zona que fuera, principalmente para los vecinos», sin que eso suponga un perjuicio para el no residente, por lo que plantea la posibilidad de que «se ponga zona verde».

Añade que del encuentro con Hidalgo salieron con una única promesa, «que los servicios de Urbanismo van a hacer un estudio y que nos harán propuestas». Sin embargo, reconoce que en ese encuentro percibieron que el alcalde «tiene un discurso que ya le hemos oído varias veces sobre el tema de la movilidad», en el que defiende la implantación «de 30 kilómetros de carriles bici, con lo se disminuirá considerablemente el número de coches» y que «lo que pretende es que haya menos coches por la ciudad». Un planteamiento que les hace sentir «que nos han cogido aquí como una especie de conejillo de Indias».

Gil insiste en que «la perdida de todos estos aparcamientos nos perjudica una barbaridad porque los utilizaban no solo los vecinos, sino todos los ciudadanos». Pero indica que el Ayuntamiento ahora pretende que «aquellas personas que no los utilicen para una cosa de necesidad, como la carga y la descarga, dejen el coche en casa y utilicen el transporte público». Algo que no ven que sea posible en casos concretos como el de personas con movilidad reducida, mayores o «los servicios que vienen a las casas».

Reconoce que no lograron un compromiso mayor en el sentido de que implantaran numero determinado de nuevos aparcamientos. Pero asegura que «vamos a seguir insistiendo en que queremos una alternativa rápida» a un problema que entienden les aísla y también repercute en zonas cercanas.