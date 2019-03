Paseo de Chil, «incomunicado» por el nuevo carril bici

Los vecinos de Paseo de Chil denuncian que los trabajos de implantación del carril bici incluido en la nueva red ciclista de la ciudad y la supresión de aparcamientos que ello supone les genera un serio problema de conectividad. «En los dos kilómetros que tenemos en Paseo de Chil, que estamos incomunicados totalmente del resto de la ciudad, nos han quitado la posibilidad de aparcar. Lo que quiere decir que nos hemos quedado sin posibilidad de que vengan a hacernos visitas ni los hijos ni los familiares, no tenemos transporte público, no tenemos taxi y no nos pueden traer la compra los supermercados, no nos traen el periódico, ni el agua ni nada. Dos mil metros incomunicados», apunta Javier Gil, uno de los portavoces de los afectados.

Asegura que en ningún momento recibieron información del Ayuntamiento de la obra que se iba a ejecutar en esta parte de la ciudad. «De repente llegaron unos cuantos obreros que pusieron un cartel de prohibido aparcar hasta el 18 de marzo y empezaron a pintar el suelo y nos dimos cuenta de que venían a quitar el aparcamiento».

Gil considera que no era preciso eliminar aparcamientos para poner el carril bici pues la calzada tiene «9,60 metros» y «cabemos todos, si queremos, sin necesidad de tocar la acera». También apunta que se podía haber optado «por dejarlo como estaba y pintar el carril en la acera». Sin embargo, apunta, «han dio a fastidiar a los vecinos».

Luis Azcona, otro residente afectado, dice que «estamos de acuerdo con el carril bici pero adaptado a la situación de Paseo de Chil». Afirma que «se ha hecho deprisa y corriendo

para las elecciones» y que la única información que han tenido es la de «los propios trabajadores».

Los vecinos insisten en que «no existen alternativas» al estacionamiento «porque son casas antiguas». Dicen que la medida es «una imposición» y que afecta también a trabajadores y estudiantes de la zona. Además, recuerdan que «ya en su día se puso un carril bici en Paseo de Chil y no funcionó».