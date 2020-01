3 millones para los despidos de Limpieza

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene 3,29 millones de euros disponibles para pagar los salarios que los 138 empleados de Limpieza dejaron de percibir este último año. Se trata de los trabajadores a los que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias obligó a readmitir en su puesto.

De esa cantidad, casi 1,4 millones de euros son los salarios en sí; alrededor de otro millón de euros se corresponde a otras remuneraciones del personal laboral temporal; y algo menos de 800.000 euros se debe a los costes de Seguridad Social de los 139 empleados.

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, ha emitido una resolución en la que se recoge esta cifra. En todo caso, la edil aclaró que esta cantidad no será la que finalmente se pague en cumplimiento de la sentencia porque habrá que descontar a aquéllos que hayan estado trabajando este año, como es el caso de los 47 que entraron en una segunda bolsa de contratación. «Es solo para los que no han cobrado nada», aseguró la edil, quien dijo que de momento no se ha hecho el cálculo concreto de lo que debe pagar el Ayuntamiento.