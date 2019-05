La Policía Local de Ingenio, en guerra contra el ayuntamiento

Sin agentes para cubrir los servicios

Los agentes piden que se cubran las plazas vacantes y que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. «Queremos las mismas condiciones para trabajar que en otros municipios para que los compañeros no se marchen. Es lo mínimo que estamos pidiendo. Los vecinos están llamando para cubrir servicios y no damos abasto. La misma administración llamó solicitando policía para ir a la junta electoral y no había agente. No pudimos llevar la documentación. Y, en esta situación, ni el alcalde ni el concejal de seguridad dan la cara», aseveró Medina.