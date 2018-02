«Hay sicarios para matar mi imagen»

Morales asegura que tiene la «conciencia absolutamente tranquila y las manos totalmente limpias, por lo que no hay ningún tipo de problemas para explicar lo que se ha hecho y lo que estamos haciendo, al margen de campañas interesadas de lobbys políticos empresariales para hacer callar una voz crítica con el gobierno de ATI-CC». «No me van hacer callar nunca y vamos a seguir defendiendo lo que consideramos que es necesario para esta isla, y denunciando los desequilibrios que se producen para con esta isla» , afirmó Morales.

«Las únicas ilegalidades, de Clavijo»

Insistió en que «si hubiera algún tipo de ilegalidad estaríamos en los tribunales, y en este momento, que yo sepa, ilegalidades en los tribunales están la del señor Clavijo con el caso grúas en La Laguna y los 54 contratos con reparos de la intervención de fondos del Ayuntamiento de La Laguna». «Curiosamente esto no aparece en las primeras páginas a modo de serial», insiste Morales, quien asegura que «se está haciendo una interpretación interesada del informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, porque todas las cuentas del Ayuntamiento de Agüimes están perfectamente fiscalizadas por los órganos administrativos municipales», tal como también lo aseguró en la misma comparecencia el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández Suárez. «Aquí no hay cuentas o cajas B» remarcó el presidente, quien afirma que si las cuentas no aparecieran sería un delito y tendrían la obligación de trasladarlo a la Fiscalía del TSJC..