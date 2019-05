El exjefe de Costas procesado por Tauro dice ser víctima de «una encerrona»

El fiscal interrogó de forma intensa a José María Hernández de León insistiendo en puntos importantes para esta parte como el hecho que el plano de la zona que se empleó en un borrador de acta que se usó para autorizar el inicio de las obras, era distinto al que se había presentado en un primer momento: «Firmamos el acta y las correcciones que me dijo el técnico las subsanamos por la tarde, aunque muchas de ellas no tenían cabida. Es cierto que había una pequeña invasión en el terreno por parte de una propiedad pero también lo es que la obra se finalizó sin tener que demoler nada», aseveró el exjefe de Costas, afirmación que fue negada por el propio constructor Santiago Santana Cazorla que afirmó en su declaración que la obra aún no se ha podido terminar en su totalidad.

El ingeniero de caminos de la Demarcación de Costas y denunciante de este caso, Ignacio López-San Vicente –en la foto inferior–, sostuvo en la vista que se negó «a firmar el acta de replanteo de las obras por existir reparos en el proyecto», manifestó. «Había un mojón dentro del patio de un inmueble, problemas de saneamiento... numerosas irregularidades de las que advertí al jefe de Costas y que hizo caso omiso y por eso me negué a firmar el acta cuando fuimos convocados», declaró. Sostuvo que, a pesar de que advirtió de las irregularidades, el jefe de Costas «autorizó verbalmente el inicio de las obras». «Mi jefe –en referencia al acusado– y Santana Cazorla me dijeron en tono áspero que qué motivos tenía yo para no firmar, que ya estaba bien de ser siempre el mismo que obstaculizaba los proyectos y que todo era por la mala relación que tenía con mi superior. Aquello no había manera de hacerlo y por eso me negué a ser cómplice de esa irregularidad y, a pesar de todo, mi jefe les dio la autorización para la obra».