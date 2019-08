El desbloqueo del Siam Park, más cerca

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el nacionalista de Coalición Canaria Alejandro Marichal, está decidido a resolver definitivamente y «en el menor tiempo posible» el otorgamiento de la licencia para la puesta en marcha de las obras de construcción del parque acuático Siam Park, una inversión de 100 millones de euros en los terrenos adquiridos por Loro Parque SA, propiedad de la familia Kiessling, en el barranco de El Veril, estratégico enclave junto a Playa del Inglés.

Marichal explicó ayer a CANARIAS7 que las perspectivas de que salga el proyecto desde el punto de vista urbanístico «son favorables», aunque el promotor «no está de acuerdo a día de hoy con abonar la obra de la rotonda y de la segunda fase del saneamiento, que son unos 520.000 euros», indicó.

«Pero no es que esté paralizado el proyecto de urbanización por 520.000 euros, es que ellos están aburridos de todo el proceso que se ha ido acumulando durante estos últimos siete años, en los que se les ha estado pidiendo requisitos nuevos cada vez que presentaban un proyecto de urbanización», aseguró, añadiendo, respecto a las cantidades que se les exigen, que «ellos entienden que la rotonda debería pagarla la Administración, y el saneamiento la empresa Canaragua», concesionaria del servicio de abasto y tratamiento de aguas residuales en San Bartolomé de Tirajana.

«Nosotros estamos estudiando la solución desde el punto de vista del planeamiento, pero nos encontramos con la dificultad de que tenemos técnicos de baja y de vacaciones, y no contamos con personal que informe el proyecto de urbanización, pero nuestro objetivo es desbloquearlo cuanto antes», señaló.

Alejando Marichal, que asegura conocer y estar totalmente de acuerdo con el proyecto impulsado por Wolfgang Kiessling, destaca también que la iniciativa tiene el apoyo íntegro de toda la Corporación, y que por este motivo es por lo que se han marcado como primer objetivo del mandato, en materia de Urbanismo, desbloquear la construcción del parque acuático de El Veril y de otras grandes inversiones que permanecen a la espera de las resoluciones del Ayuntamiento para su puesta en marcha.

Consultado sobre cuánto tiempo más tendrá que esperar el promotor para obtener su permiso, Marichal se sincera indicando que si da o pone una fecha «voy a engañarlo». «Estoy esperando que se reincorporen las personas que están de vacaciones y de baja en el departamento, que son un jurista y un arquitecto, para ver con ellos la solución que les podemos dar y, a partir de ahí, sabiendo la solución que les podemos dar, ya podría hablar de fechas. Y eso sería en septiembre próximo», sostuvo.

Requisitos. El responsable del Urbanismo reconoce que algunos requisitos pedidos a Loro Parque «han sido desmedidos, como la servidumbre de paso exigida por el Cabildo en el lindero con la autopista GC-1». No obstante sobre esto último apunta que todo lo que se le ha pedido «es conforme a ley». Es por todo ello que apuesta, para que no se repita este baile de peticiones que terminan por aburrir al promotor, por la creación de una mesa técnica en la que estén implicadas todas las administraciones que tienen que tomar la decisión. «En esa mesa se acuerda qué es lo que tiene que aportar el promotor, pero de una vez y no con el goteo individual que se ha hecho ahora», afirma.

«Lo que vamos hacer a partir de ahora es enfocar estas grandes inversiones desde un punto de vista mucho más integral, y siempre en cooperación con las otras administraciones, para que no se repita la guerra de Ayuntamiento y Cabildo que tenían hasta ahora», indicó Marichal.