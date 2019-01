Aguas detecta riesgo de intrusión marina en el acuífero del Suroeste

La revisión del Plan Hidrológico que el Consejo Insular de Aguas (CIA) ha iniciado para intentar completar a tiempo el Tercer Ciclo de Planificación 2021-2017, lo que no ha logrado con los dos primeros, «constata un proceso activo de intrusión» salina en la masa de agua subterránea Suroeste, en la que las estaciones de control registran «un aumento generalizado en parámetros de salinidad».

De las 10 masas de agua subterránea de la isla, los documentos iniciales del Tercer Ciclo solo evalúan esta bolsa del acuífero insular «con presión significativa por intrusión» en lo que constituye una de las principales novedades de la revisión de los datos disponibles sobre la presión que ejerce la intrusión salina, un problema derivado de las extracciones excesivas en sectores próximos a la costa y que depende, en gran medida, del grado de explotación y la densidad y distribución espacial de las captaciones existentes.

La memoria que el CIA somete a exposición pública coincide con la conclusión del llamado Informe Sasmie de 2017 sobre la salinización de los acuíferos costeros que mantiene que «la red de control existente no permite deducir si existe o no aumento de la contaminación marina en los acuíferos costeros de la isla, aunque no parece observarse un claro aumento en general».

Otra conclusión del informe sobre la intrusión marina en los acuíferos admite que «puede haber algún incremento en Mogán y Arguineguín», en la masa Suroeste, mientras que la salinización de los pozos costeros en el área de Guía-Gáldar «parece haberse recuperado».

Además, considera que en el resto de las masas subterráneas del Norte «la intrusión marina es solo ocasional» y sobre el área costera entre Telde y el Sur indica que «la salinización parece no haber aumentado, pero mantiene la mala situación de tiempos anteriores».

A pesar de que los procesos de intrusión marina se han reducido gracias al descenso del volumen de captación y de reemplazo debido al uso de agua desalada, los datos de las estaciones de monitoreo constatan «algunos procesos activos» y hacen que esta presión se considere «significativa» para la masa Suroeste «dada la existencia de algunos valores con alta concentración en cloruros en puntos cercanos a la línea de costa» y los descensos pluviométricos registrados.

En la masa Noroeste, donde en el pasado se produjeron procesos de intrusión, los puntos de control cercanos al mar «muestran evoluciones descendentes en los parámetros» y en la Noreste «los niveles se han estabilizado» y no se aprecian tendencias significativas.

También la masa Este mantiene estables los parámetros de conductividad eléctrica, cloruros y sulfatos. Y «estabilidad e incluso descensos en el contenido de cloruros», con algún ascenso localizado, se registra en la Sureste.

Por último, en la masa Oeste la salinidad es «descendente» y en la Sur «no hay indicios de aumento de los parámetros»