Crónica de un infierno

DIA 1

DIA 2

DIA 3

El «miedo» está en Inagua y en los reinicios de las zonas casi estabilizadas. Es un incendio que baila al ritmo del viento, que cambia del sureste, este y noreste al noreste norte. En la cuenca de Tejeda se libran muchas batallas porque el fuego entra por diferentes puntos, pero se ha contenido. Tamadaba está herida, pero no de muerte, porque hay zonas donde no se ha quemado con intensidad. La gran preocupación es la dirección y fuerza del flanco de Artenara, donde siguen 40 personas confinadas arropadas y protegidas por otros tantos efectivos contra el fuego. Si el viento no cambia las llamas «tienen bastante territorio para devorar», dice Grillo. Porque «el fuego va a hacer lo que le gusta, que es devorar los montes». El día acaba con 10.000 personas desalojadas, 473 de ellas en albergues.

DIA 4

Los primeros realojos

«A punto de amanecer, buenas noticias sobre el incendio», dice un tuit de Ángel Víctor Torres. Tras una noche muy complicada, la isla se despierta el martes con la gran alegría de que las llamas no han entrado en Inagua y pierden potencial. El calor remite y el viento deja de soplar con fuerza. El macroincendio ya no está fuera de capacidad de extinción. Su perímetro es de 112 kilómetros y ha devorado algo menos de 10.000 hectáreas, pero si no se reaviva no irá a más. De las evacuaciones se pasa a los primeros y emotivos realojos: Madrelagua, Cuevecitas, La Caldereta, Altos de Lanzarote, El Prado, de Valleseco, Fontanales, Valle en Agaete, casco de Artenara... Muchos regresos son amargos por los daños en casas y cultivos, por la pérdida de animales que quedaron atrás, aunque la evaluación de los daños quedará para más adelante. Durante el día, helicópteros e hidroaviones descargan más de 1,6 millones de litros de agua para enfriar el infierno y seguir empapando la tierra. 1.500 efectivos siguen trabajando en tierra.