Rastreo en busca del objeto usado para golpear a Vanesa hasta morir

En Valle de Santa Inés (Betancuria) amanecían este martes aún con el estremecimiento en el cuerpo por el asesinato en su propio hogar de Vanesa Santana Padilla, la joven de 21 años a la que su madre descubrió sin vida en medio de un charco de sangre el pasado lunes al llegar al domicilio familiar después de la jornada laboral. Los efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil desplegados en el lugar recogieron numerosas pruebas, tanto dentro como fuera del citado inmueble, situado en un bloque de casas sociales de la calle San Bartolomé, que introdujeron en cajas y bolsas de plástico para su custodia judicial.

En horas de la tarde se realizaba una batida en el barranco que hay enfrente del bloque residencial, así como en otros puntos, en busca del arma utilizada para golpearle la cabeza con ensañamiento. Aunque están abiertas todas las líneas de investigación, en principio sigue descartándose violencia de género. Los indicios tampoco apuntan a agresión sexual; ni a un intento de robo en el que el autor, al verse sorprendido, la haya emprendido al golpes.

En todo caso, prácticamente desde la tarde-noche del lunes, se barajan «varios sospechosos en el entorno familiar y próximo», si bien los indicios apuntan especialmente a una persona, aunque de momento no se han producido detenciones. El autor podría haber regresado al escenario del crimen a borrar huellas, según el digital Noticias Fuerteventura, lo que hace pensar que conocía los horarios laborales de la familia y que, por tanto, sabía el tiempo de que disponía antes de que los padres regresaran a la vivienda.

No se descarta que el autor pueda dar un paso en falso o incluso que se acabe derrumbando y confiese. La toma de declaración a los vecinos, así como la recogida de muestras y los registros en el bloque, han sido determinantes para estrechar el cerco sobre el sospechoso, cuya detención, de no haberse dado en horas de la noche de este martes, podría precipitarse en próximas horas.

Miedo en el pueblo

El trasiego de familiares y amigos fue menor que en la fatídica tarde del lunes, si bien algunos se desplazaron al lugar. Próxima al bloque de viviendas sociales, anexo a la plaza de la ermita de Santa Inés, se encuentra una casa de familiares de la víctima, donde sus allegados se daban consuelo y se mantenían a la espera de noticias.

Los vecinos del pequeño pueblo del Valle de Santa Inés tienen miedo de que un asesino ande suelto. «Es un golpe muy duro para el pueblo. Soy madre y no me siento con confianza de dejar salir a mis hijos a la calle ni de dejarlos en casa. Queremos que cojan al culpable cuanto antes», explicaba Belén, trabajadora del restaurante Abuelo Alfredo, donde la víctima hizo prácticas de restaurante, aunque no coincidió con ella en ese periodo. En el mismo sentido se expresaba Candelaria, vecina del pueblo y compañera de trabajo de la madre de la víctima en un taller de empleo: «Nadie entiende que pueden haberle hecho eso a una buena niña que no se metía con nadie. Que pase esto en un pueblo tan chico es asombroso; ya no puedes estar tranquilo en ningún sitio».