Vanesa murió golpeada en la cabeza

La angustia del familiar de la joven víctima empezó a tomar cuerpo de certeza cuando el capitán de la Guardia Civil salió a aclarar que cabía la posibilidad de que se tratara de una muerte violenta. La tarde avanzaba en medio del dolor de parientes, amigos y vecinos cuando una vecina confirmaba que no podrá olvidar nunca los gritos desesperados de la madre de la chica. Entró corriendo en la casa y se encontró con algo peor, que tampoco podrá borrar de su memoria con facilidad: Vanesa yacía en el pasillo de la vivienda familiar en medio de un charco de sangre con un golpe en la cabeza. La sangre salpicaba el resto de la casa.

Me han matado a la niña», gritaba ayer desesperado un familiar de Vanesa Santana Padilla, la joven de 21 años que poco después de mediodía apareció sin vida en medio de un charco de sangre en su domicilio familiar de Valle de Santa Inés, en el municipio de Betancuria . La Guardia Civil de Fuerteventura busca al autor de esta muerte que ha sacudido a un pueblo de apenas 200 habitantes que pertenece al municipio más pequeño de la Maxorata y donde apenas pasa nada que lamentar, sólo los turistas camino de la antigua capital de la isla.

Signos de violencia

Apenas media hora más tarde, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas confirmó lo que no había podido acallar el dolor del familiar desde el principio: que estaba investigando las causas que rodeaban al suceso «al encontrarse signos de violencia en el cuerpo, concretamente heridas de posible objeto contundente».

La Guardia Civil también aclaró desde ayer que no existía constancia «de ningún tipo de denuncia policial puesta por la fallecida», apuntando o no a un supuesto caso de violencia de género, una tendencia fatal que parece que no conoce de edades ni lugares de procedencia.