Familias del centro de día piden «un poquito de humanidad, por favor»

Quiero ir al centro, quiero ir al centro», le repite José Luis a su hermana Noelia desde que el pasado 15 de diciembre, que dejó de funcionar el servicio de transporte de los usuarios del centro de día de Gran Tarajal. José Luis es uno de las catorce personas que acuden a este centro del sur y que, como explica Noelia, «mira a sus compañeros como una familia que ahora echa de menos y no puede ver a diario».

Dos parientes tiene Noelia Betancor Sánchez en el centro de día de Gran Tarajal, que depende del Cabildo de Fuerteventura: su hermano José Luis, que vive en Tuineje; y su tío Pedro, que reside en Tesejerague. «Muchas familias trabajamos o no tenemos coche para trasladarlos a diario» hasta este servicio donde permanecen de 9.00 a 14.00 horas. Al dejar de funcionar el transporte, «los han condenado a estar 24 horas dentro de una casa sin salir y sin ver a sus compañeros que ven como una familia porque están acostumbrados a convivir con ellos cada día».

Entre estos catorce usuarios del centro de día de Gran Tarajal se encuentra una chica de Morro Jable, que es la primera que sube a la guagua que ahora no funciona y la última en bajarse. «La niña coge la guagua a las 6.45 horas y va recorriendo los pueblos del sur, para regresar a las 17.00 horas a su casa. Son más de cinco horas dentro de la guagua,, denuncia también en nombre del colectivo de familiares.

Edificio y actividades. Con todo, el transporte es uno de los problemas que los familiares del centro de día de Gran Tarajal sacan a la luz pública. El mal estado del edificio, situado junto al centro de salud, en la urbanización del Palmeral, es otro de sus caballos de batalla. «El centro está muy descuidado», resume Noelia, que enumera que los bloques asoman por el techo y que «llueve más dentro que fuera, hace más frío dentro que fuera y más calor dentro que fuera».

En el centro de día solo funciona uno de los dos baños, sigue denunciando esta familiar de usuarios, «y no puede ser que catorce personas usen uno solo». No se olvida de la aljibe cercana a la puerta del edificio «que nosotros podemos no pisarla, pero ellos no se dan cuenta a veces y no tienen tanto cuidado».

Por último, solicita más actividades para los chicos como manualidades o deportes y, en general, «un poquito más de atención humana con estas personas». Mientras, avisa en nombre de los familiares del centro ocupacional de Gran Tarajal, de que «no nos van a callar, ni a parar hasta que no solucionen estos problemas, empezando por el transporte».

De las demandas de los familiares se hizo eco esta semana el Partido Popular (PP) alertando de que un total de 35 usuarios de los centros de día de Puerto del Rosario y Gran Tarajal carecían de transporte por «la falta de previsión del Cabildo de Fuerteventura por no adjudicar el contrato del servicio». Ante esta situación, los populares piden celeridad al equipo de gobierno insular de CC-PSOE, aconsejando que «menos fotos y más trabajo».