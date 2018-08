«Aislados» sin guagua en San Cristóbal

«Estamos aislados por completo», asegura José Melián al referirse a la situación que él y otros vecinos de San Cristóbal viven desde que Guaguas Municipales decidiera suprimir el pasado 18 de junio la parada 167 de la línea 9, la situada a los pies del edifico Pineda, frente al barrio marinero.

«Esta guagua nos hace mucha falta», añade quien a sus 91 años acudía cada día con su mujer a las superficies de alimentación que se ubican en Hoya de la Plata para hacer la compra, «porque en el barrio solo hay una tienda de aceite y vinagre», comenta María Luisa Artiles, su esposa. «Ahora tenemos que coger un taxi y eso son 4 euros para ir y otros 4 para volver, pero eso un pensionista no se lo puede permitir», por eso esas visitas se han reducido a una a la semana.

La hija de este matrimonio de mayores, Olimpia Melián, asegura que esta situación afecta a todo el barrio «porque primero quitaron la 12 y el 18 de junio la 9». Por eso no ha dudado en remitir escritos al Ayuntamiento, a Guaguas Municipales, al Cabildo y al Diputado del Común para reclamar una solución.

«Ni el Ayuntamiento ni Guaguas me han respondido, pero el Cabildo sí. Me dijeron que no entienden la medida y que se iban a poner en contacto con el Ayuntamiento. Además, el Diputado del Común me contestó el 30 de julio que había estudiado mi queja y que la admitía a trámite», dice quien finalmente pudo hablar con la edil del distrito en una visita al barrio el jueves. «Dice que está tomando cartas en este asunto», indica a la espera de se revierta la situación.

Apunta que desde Guaguas se justifica la medida por problemas de seguridad. «A una vecina que se puso en contacto con ellos explicándoles la situación sí le respondieron y le dijeron que lo hacían por una cuestión de seguridad, ya que la guagua pasaba de estar parada a incorporarse a una autopista con velocidades de 80 kilómetros por hora sin ningún acceso de aceleración».

Sin embargo, plantea cuál es la diferencia «con la parada del Materno, que sí se mantiene», además de señalar que en ese espacio ahora fuera de la ruta de la 9 sí para el transporte escolar. «¿Si hubiera algún problema, pararían las guaguas de los colegios aquí?», cuestiona.

Los vecinos no entienden que la guagua siga pasando de largo por una parada «que ha estado toda la vida y que quitaron de la noche a la mañana», asegura Margarita Santana, que vive en el edificio Pineda y cuyos residentes, indica, también se han visto perjudicados. «Aquí hay muchas personas enfermas que cogían la guagua para ir a Carrefour», asegura.

A su juicio, «es peor la parada del Materno» y, en cualquier caso, tiene claro que «hace falta una guagua en San Cristóbal, y si no es una grande que pongan una chica como en San Juan».

Otro problema que se le plantea a un barrio que en dirección norte solo cuenta con el servicio de transporte público que presta Global, es el acceso al mismo desde la zona Puerto o Triana, pues la parada más cercana de la 12 está en la calle Blas Cabrera Felipe mientras que si se opta por la 9, las opciones son el Materno o bien Hoya de la Plata. «Gracias a Salcai vamos para arriba pero si vamos al mercado tenemos que coger un taxi para volver», explica Pino Martín.

Mary Carmen Guillén cree que la solución pasa por que «pongan la línea 53, que es la que va por los barrios y podría ir por dentro».

Teresa Rodríguez recuerda que «para ir al centro de salud del Lasso no tenemos servicio de guaguas, tengo que coger un taxi, y los taxis son caros».

Felipe Alonso afirma que «las guaguas municipales también las pagamos con nuestros impuestos» y que la de Global para junto al barrio «en un espacio más reducido que esta parada».

Por su parte, Juan Francisco Saavedra señala que esta decisión «también va a afectar a los estudiantes», en referencia a los alumnos que acuden a la cercana Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, y usaban esta parada a diario.