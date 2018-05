El color inunda la Gavia de los Hormiga

A la plaza de la Gavia de los Hormiga le faltaba color que animara tanto gris de cemento. Lo dice Ione Domínguez, artista que junto FeoFlip, elabora el mural colaborativo que encierra una palabra encriptada que solo el espectador puede descubrir. En la parte de abajo, un taller dirigido a escolares pinta las gradas bajo la mirada de Iorgos Garez, Paula Calavera, Tania Coelho y Tamara Puringer.

En la Gavia de los Hormiga del barrio de El Charco, en Puerto del Rosario, coinciden esta semana dos iniciativas: la cuarta Semana de Arte Urbano, que financia el mural colaborativo y que impulsa el Ayuntamiento; y el Festival Conscientis, que organiza la asociación Awake Sinhuella, que invitó a los artistas. La actuación conjunta se realiza sobre la plaza casi abandonada de este espacio público que alberga, entre otros, los huertos urbanos y el recién estrenado parque de perros.

Entre mural y reciclaje

La obra colaborativa de la pared superior es una mezcla entre mural, escultura y reciclaje que, como solo se puede descubrir si se visita la Gavia de los Hormiga, encierra una palabra que hay que descifrar. Los materiales usados varían desde aerosoles y pinturas plásticas hasta palets, tuberías de riego, puerta de un coche, piezas de motores e incluso una antena parabólica.

El mural colaborativo, donde dominan los azules, empezó a elaborarse el sábado pasado y se finalizó ayer, mientras que los escolares han pasado durante toda esta semana a llenar de color las gradas.

Ione Domínguez, compañero de andamio de FeoFlip, se alegra de «poder hacer algo experimental porque no es lo que suelo trabajar. No haría esto en la calle, así que para mí tener la oportunidad de poder hacerlo supone un aprendizaje, me gusta. No sólo enriquece a la gente que pasa por aquí, sino que a mí también». FeoFlip, por su parte, añade que «poder transformar un espacio que estaba un poco abandonado como la plaza de la Gavia y con tantas posibilidades es un reto, se pueden hacer buenas cosas aquí, además están los huertos urbanos».

Slow life

La elaboración del mural es la avanzadilla del Conscientis cuyas actividades centrales se desarrollan entre ayer y hoy en ese espacio público del barrio de El Charco. El festival gira en torno a los pilares de la alimentación consciente, para lo que se realizan diferentes showcooking y masterclass; el respeto animal, a través de ponencias; y el bienestar emocional, con actividades varias como yoga o técnicas de relajación entre otras y acciones sostenibles slow life.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario colabora con Awake Sinhuella en estos días de ponencias, talleres, arte y música en la Gavia de los Hormiga.