El acuario, un gimnasio para tortugas

Una piscina para la rehabilitación final

La primera tortuga que pasó por el hospital no tenía una aleta. «Llegó muy mal: la operaron y rehabilitaron en el Centro de Recuperación, y como tenían dudas de cómo iba a adaptarse al mar, la trajeron a esta piscina. Tras unos meses de recuperación, nadaba perfectamente» y ahora ya está libre en el mar. A algunas tortugas se les pone un dispositivo para su seguimiento, y se recibe información sobre su ubicación, su nivel de estrés, y hasta qué profundidades nadan.

«El problema del plástico que hay en los océanos es brutal. Una auténtica barbaridad»

El problema de los plásticos en el océano

En la temporada de verano aparecen más tortugas en mal estado, principalmente porque como la gente va más a la playa, hay más posibilidad de encontrarlas. Hay más barcos en el agua, más posibilidad de golpes, más gente pescando. «Una tortuga que recibimos se tragó una potera. Es increíble lo que estos animales pueden llegar a tragar» dice Castellanos, preocupado. «El problema del plástico que hay en los océanos es brutal. Una auténtica barbaridad. Las tortugas se comen bolsas de plástico pensando que son medusas, que son la base de su alimentación. Imagínate lo que supone expulsar esto... es el mayor problema de todos».

Por suerte, no todos los meses hay tortugas en la piscina. «A los visitantes les da pena, pero yo me alegro cuando no hay, porque significa que están bien, en el mar, que es donde tienen que estar» declara el director del acuario.