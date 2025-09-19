Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los secretos del zodiaco para el sábado, 20 de septiembre de 2025: Esto es lo que te depara el destino

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, sábado, 20 de septiembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 20 de septiembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Tu energía estará enfocada en el logro de objetivos concretos. Organiza tus prioridades para aprovechar al máximo el día. La planificación será tu aliada.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

La paciencia será tu mejor aliada. No te apresures en tomar decisiones y analiza todas las opciones antes de actuar. La calma siempre da buenos resultados.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

